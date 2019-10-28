Какие мировые бренды больше всего загрязняют окружающую среду пластиком

От продуктов бренда Coca-Cola нашли 11 000 единиц пластика. Фото: Reuters

Рейтинг брендов, которые больше всего загрязняют окружающую среду пластиком, возглавили Coca-Cola, Nestlé и PepsiCo.

Об этом говорится в исследовании движения Break Free From Plastic за 2019 год.

В сентябре на 6 континентах 72 тыс волонтеров собирали мусор на пляжах и на улицах городов. Отходы затем отсортировали и подсчитали, что пластик выработали 8000 брендов.

Наибольшее количество пластика нашли от продуктов бренда Coca-Cola - более 11 000 единиц (в 37 странах на 4 континентах).

Загрязнение пластиком от PepsiCo составило 3,362 единицы мусора, а количество пластика от Nestlé составила 4,846 предмета.

Чаще всего волонтеры находили полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки и упаковки.

Unilever Plc, Mars Incorporated, Procter & Gamble Company, Colgate-Palmolive Company, Phillip Morris International Inc тоже среди брендов, которые загрязняют природу пластиком.

Украинское мобильное приложение для возвращения пластиковой упаковки в обмен на вознаграждение Greenbin.app получило 45 тыс. евро инвестиций в акселераторе Huge Thing от программы Poland Prize.