Украинский эко-стартап получил более 1 млн грн в Польше

Фото: greenbin.app

Украинское мобильное приложение для возвращения пластиковой упаковки в обмен на вознаграждение Greenbin.app получило 45 тыс евро инвестиций в акселераторе Huge Thing от программы Poland Prize.

Команда также получит менторские услуги на 11,5 тыс евро и рабочее место в офисе Google for Startups, сообщается в пресс-релизе компании.

Greenbin.app есть в раннем доступе на Android, также готовится iOS-версия.

Пользователю предлагается отсканировать QR-код в бутылке и оставить ее в ближайшей локации согласно карты приложении, а затем дождаться верификации.

После проверки, покупатели получат баллы и смогут обменять их на новые товары и услуги, например, билеты в кино. Таким образом, обычные люди смогут проинформировать производителя, его упаковка отправилась на переработку, а не на полигон и не в лес.

Команда называет свой проект "Google Analytics для отходов". Приложение должно помочь производителям достичь норм по сбору и переработке пластиковой тары. К 2025 году в ЕС они должны составлять 77%, а к 2029 году - 90%.

Ранее проект тестировали и в Украине. Greenbin.app сотрудничал со станцией "Украина без мусора". Сейчас команда ведет переговоры с одним из крупнейших производителей упаковки в стране.

Летающую метлу презентовали в автосалоне Toyota в Токио. Она назвается e-broom. Метла оснащена электромотором и на ней закреплено колесо. Приспособление, достаточно зажать между ног и начать движение.