Гарри Поттер бы завидовал: в Японии представили летающую метлу

Летающую метлу презентовали в автосалоне Toyota в Токио. Она назвается e-broom.

Метла оснащена электромотором и на ней закреплено колесо. Приспособление, достаточно зажать между ног и начать движение. В то же время, как летает метла, представители компании пока не показали.

На создание изобретателей вдохновили сказочные метлы, которые ведьмы используют для полетов. По задумке авторов, концепт должен объединить человека и машину и заново открыть удовольствие от мобильности.

Probably my favorite Toyota concept presented at the Tokyo Motor Show - the e-broom pic.twitter.com/D7aQICyCkc