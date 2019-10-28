Гарри Поттер бы завидовал: в Японии представили летающую метлу

Летающую метлу презентовали в автосалоне Toyota в Токио. Она назвается e-broom.
Метла оснащена электромотором и на ней закреплено колесо. Приспособление, достаточно зажать между ног и начать движение. В то же время, как летает метла, представители компании пока не показали.
На создание изобретателей вдохновили сказочные метлы, которые ведьмы используют для полетов. По задумке авторов, концепт должен объединить человека и машину и заново открыть удовольствие от мобильности.
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Probably my favorite Toyota concept presented at the Tokyo Motor Show - the e-broom pic.twitter.com/D7aQICyCkc— Elvin García Luciano (@elvinelvinelvin) 25 октября 2019 г.
Британский ученый-бихевиорист Уильям Хаем создал модель того, как будут выглядеть офисные работники через 20 лет. Восковая фигура по имени Эмма стала собирательным отражением проблем, от которых чаще всего страдают офисные работники.
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