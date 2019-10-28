Ученые выяснили, как будет выглядеть офисный работник будущего

Исследователи советуют чаще делать перерывы в работе, больше двигаться и следить за осанкой и питанием. Фото: independent.co.uk

Британский ученый-бихевиорист Уильям Хаем создал модель того, как будут выглядеть офисные работники через 20 лет.

Восковая фигура по имени Эмма стала собирательным отражением проблем, от которых чаще всего страдают офисные работники, сообщает Independent.

-За сидячей работы у нее опухли ноги и появился варикоз, несмотря на постоянную работу за компьютером - испортилась осанка и покраснели глаза, а из-за неправильного питания сдулся живот. Из-за стресса у Эммы есть проблемы с кожей и лишним весом.

Ученые предполагают, что в ближайшем будущем эти проблемы может коснуться 90% офисных работников.

Чтобы избежать этого, исследователи советуют чаще делать перерывы в работе, больше двигаться и следить за осанкой и питанием.

Эмму создали на основе результатов исследования, в рамках которого опросили 3 тыс. офисных работников из Франции, Германии и Великобритании. Половина респондентов из Великобритании рассказали, что уже страдают от боли в глазах, 49% - от боли в спине, еще 48% - от головной боли.

Ученые из Ворицкого университета в Великобритании решили исследовать, стали ли люди счастливее в течение последних двух столетий.