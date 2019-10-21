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вторник, 22 октября 2019 03:31

Люди счастливее, чем 200 лет назад

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Люди счастливее, чем 200 лет назад
К такому выводу пришли исследуя книги и газеты. Фото с открытых источников.

Ученые из Ворицького университета, что у Великобритании, решили исследовать стали ли люди счастливее течение последних двух столетий.

Для этого они проанализировали восемь миллионов книг и 65 млн. газетных статей, которые опубликовали с 1820 по 2009 годы. Британцы искали текстовые выражения эмоций, связанных со счастьем, пишет MIT Technology Review.

Также ученые следили за тем, как часто положительные и отрицательные тексты вообще появлялись в периодике США, Великобритании, Италии и Германии за последние 200 лет. Так ученые создали исторические показатели счастью для этих четырех стран.

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По завершению анализов текстов, ученые пришли к выводу, что человечество еще никогда не переживало столько счастья, как в наше время. Например, в XX веке уровень удовлетворенности от жизни снизился из-за войны и многочисленные забастовки профсоюзов с требованиями больших зарплат. А в наше время стабильное экономическое положение и отсутствие массовых конфликтов заставляют людей переживать больше положительных эмоций.

Теперь каждый сможет измерить уровень гормонов стресса прямо дома. Ученые из Университета Цинциннати создали для этого специальное устройство.

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