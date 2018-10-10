Крым тонет в мусоре и грязи

Аннексированный россиянами Крым превращается в огромный мусорник.

Фото с неубранными набережными и пляжами в сети показала блогер RoksolanaToday & Крым в Twitter.

Фото: RoksolanaToday & Крим

В Симферополе под завалами мусора оказалась река. Ее никто не очищает.

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В Ялте хлам встречает людей на местном автовокзале.

В оккупированном Россией Крыму в упадок пришел курортный город Феодосия. Полуразрушенный символ города, локальные свалки, надписи на стенах - все это угнетающе влияет на местных жителей.