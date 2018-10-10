Крым тонет в мусоре и грязи

Аннексированный россиянами Крым превращается в огромный мусорник.
Фото с неубранными набережными и пляжами в сети показала блогер RoksolanaToday & Крым в Twitter.
В Симферополе под завалами мусора оказалась река. Ее никто не очищает.
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В Ялте хлам встречает людей на местном автовокзале.
В оккупированном Россией Крыму в упадок пришел курортный город Феодосия. Полуразрушенный символ города, локальные свалки, надписи на стенах - все это угнетающе влияет на местных жителей.
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