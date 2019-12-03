В гигантского кашалота нашли в желудке 100-килограммовый шар мусора

Вблизи шотландского острова Харрис на побережье выбросило мертвого кашалота.

Автор: SMASS Шотландия: в кашалота нашли в желудке 100 килограмм мусора

В его желудке нашли 100-килограммовую шар с мусором, пишет BBC.

Там обнаружили рыболовные снасти, веревки, упаковочные ленты, сумки и пластиковые стаканчики.

"Это было печальное зрелище. Увидеть как из желудка животного достают рыболовные сети и мусор. Мы ходим по этим пляжах почти каждый день, и я всегда беру сумку, чтобы убрать мусор, большинство из которого связан с рыбалкой", - рассказывает Дэн Перри с соседнего городка Лускентир. - Эти вещи легко могли быть сеткой или чем-то подобным, затерянным во время шторма... Это действительно показывает масштаб проблемы, которую мы имеем с загрязнением моря".

Автор: SMASS Шотландия: в кашалота нашли в желудке 100 килограмм мусора

Эксперты из китообразных пока не определили повлияло мусора на гибель кашалота.

Автор: SMASS Шотландия: в кашалота нашли в желудке 100 килограмм мусора

Местные жители, которые нашли погибшего кашалота на пляже, считают, что результаты вскрытия животного свидетельствуют об обострении проблемы загрязнения океана.

Члены шотландской организации Smass, что исследует гибель китов и дельфинов, провели вскрытие кашалота и попытались установить причину его гибели.

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"Животное не было в очень плохом состоянии, хотя это количество мусора, вероятно, стала фактором выбрасывания кашалота на побережье. Мы не смогли найти доказательства того, что это привело к непроходимости кишечника. Это количество пластика в желудке должно была привести к нарушению пищеварения", - сообщили в организации.

В желудке погибшего самца дикого оленя на севере Таиланда были найдены 7 килограммов мусора. Внутри животные нашли резиновые перчатки, полиэтиленовые пакеты, кусок пластмассовой веревки, мужские трусы, маленькое полотенце и быстрорастворимый лапшу.