Будни: в оккупированной Макеевке рыбачат среди мусора

В интернет выложили фотографии развлечений жителей оккупированной Макеевки.
Люди ловят рыбу в озере, напоминает помойку, пишут Донецкие новости.
В сети на это отреагировали возмущением.
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Оксана: "А потом эту рыбку кушать";
Никита: "Там ни одной урны нет, а это место отдыха местных, вот и все дела";
Людмила: "А забрать с собой свой же мусор, и донести его до первого попавшегося контейнера или урны?";
Денис Г.: "Вместо того чтоб убрать, сидят в помоях, "ну это же не я накидал", говорят они";
Марина: "За кем там убирать? Алкаши и бомжи одни тусуются";
Денис Ш.: "Там уже лет 10 свалка, и никто за кем-то не будет убирать!";
Максим: "Жесть".
Кабмин обязал Нафтогаз поставлять газ для оккупированных территорий Донбасса.
Согласно постановлению №875 будут поставлять "голубое топливо" без учета в минимальном уровне расчета задолженности за потребленный ресурс.
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