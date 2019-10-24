Будни: в оккупированной Макеевке рыбачат среди мусора

В интернет выложили фотографии развлечений жителей оккупированной Макеевки.

Люди ловят рыбу в озере, напоминает помойку, пишут Донецкие новости.

В сети на это отреагировали возмущением.

Автор: Донецкие новости Жителей совсем не смущает то, что они сидят в грязи

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Оксана: "А потом эту рыбку кушать";

Никита: "Там ни одной урны нет, а это место отдыха местных, вот и все дела";

Людмила: "А забрать с собой свой же мусор, и донести его до первого попавшегося контейнера или урны?";

Денис Г.: "Вместо того чтоб убрать, сидят в помоях, "ну это же не я накидал", говорят они";

Марина: "За кем там убирать? Алкаши и бомжи одни тусуются";

Денис Ш.: "Там уже лет 10 свалка, и никто за кем-то не будет убирать!";

Максим: "Жесть".

Кабмин обязал Нафтогаз поставлять газ для оккупированных территорий Донбасса. Согласно постановлению №875 будут поставлять "голубое топливо" без учета в минимальном уровне расчета задолженности за потребленный ресурс.