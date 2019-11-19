Какие уникальные вещи создает украинец из мусора

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Киевлянин Богдан Тодчук создает гитары, скрипки и другие музыкальные инструменты из старой мебели, деревянного мусора, который находит на свалках. Он айтишник в "Укроборонпроме". С самого раннего детства Богдан увлекался музыкой. О том, как превращать мусор в искусство рассказывают на сайте Creatives.

"Подбирая вещи на помойке, я думаю об окружающей среде. Для изготовления мебели дерево обрабатывают лаком, поэтому оно плохо разлагается и вредит природе. Это дерево высохло в домашних условиях. Чем естественнее проходит этот процесс, тем лучше для акустических свойств материала. Мебель, которые я беру на помойке, высохли естественным путем. Особенно ценятся чешские стулья времен СССР. Такое дерево придает звуку собственного характера ", - рассказывает Тодчук.

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Изготовлением музыкальных инструментов человек увлекся в подростковом возрасте. Начал играть на гитаре вслед за старшим братом. В 15-ти летнем возрасте сделал первую восьмиструнную электрогитару. Идея создания инструментов из мусора у него возникла случайно.

"Просто шел домой мимо свалки и увидел там четыре ножки от стола. В тот момент я уже много читал о дерево и понял, что ножки идеально подойдут. Забрал домой с мыслью сделать замечательный инструмент", - вспоминает Богдан.

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