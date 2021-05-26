"В окнах можно увидеть пикантные сцены" - рассказали о специфике высотных работ

Киевлянин Юрий Васильченко более 10 лет работает промышленным альпинистом. Половина желающих заняться высотными работами сразу отсеивается - не могут преодолеть страх высоты. ФОТО: Ирина МАМЫРГА

Половина желающих заняться промышленным альпинизмом сразу отсеивается, потому что не могут преодолеть страх высоты, делится киевлянин Юрий Васильченко. Он более 10 лет занимается высотными работами.

"В команду берем ребят, начиная с 20 лет, без дурости в голове. Половина желающих сразу отсеивается - не могут преодолеть свой страх. Те, кто остается, сначала работают помощниками альпинистов, наблюдают за действиями профессионалов. Здесь, в первую очередь, нужен опыт . Человек должен не только не бояться высоты, но и работать правильно и грамотно. От его действий зависят следующие этапы работы и безопасность смонтированной конструкции. Альпинист не должен бояться дотянуться до какого-либо предмета и его надежно зафиксировать ", - поделился Васильченко с корреспондентом Gazeta.ua

Юрий утверждает, что наиболее трудно работать на втором или третьем этаже высотки.

"Если это 25-этажный дом, то нужно на канате спуститься на 23 этажа вниз, а над тобой висят очень длинные веревки. На верхних этажах нет такого обтяжки и веревки легче поймать. Поэтому прежде спрашиваем заказчика, на каком этаже работаем. Но на большой высоте также риски - дуют сильные ветры, которые могут подхватить альпиниста. В таких случаях важно не только качественное снаряжение, но и толковый напарник ".

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Для промышленных альпинистов большое значение имеет погода.

"В мелкий дождь еще можем работать. Если же внезапно начинается сильный, то заканчиваем. В мокрую погоду недопустимо проводить высотные работы, присоски ползут по стеклу, намокает система. Зимой работаем до -10°C. Летом, когда сильная жара, хотелось бы начинать как можно раньше , но в жилых домах этого делать не стоит. Представьте, четыре утра, а за окном кто-то висит. Так инфаркт можно заработать от испуга. Но в жару высокая вероятность солнечного удара. Бывало альпинист работает, а потом раз и повис на веревке - потерял сознание. Тогда напарник делает аварийный спуск ", - делится Васильченко.

"Иногда в окнах можно увидеть пикантные сцены. Конечно, об этом никому не рассказываем и тем более не снимаем на телефон. Ведь люди не ожидают, что кто-то может за ними наблюдать", - добавил промышленный альпинист.

Полный текст рассказа Юрия Васильченко о промышленный альпинизм читайте в свежем номере журнала "Країна" за 27 мая.

Одним из видов промышленного альпинизма является мойка фасадов и окон на высоте. Стоимость мойки двустворчатого окна в Киеве стартует от 180 грн. Специалисты утверждают, что за день можно заработать от 1 тыс. грн.