В Гааге начнутся слушания по иску Украины против России

Суд в Гааге сегодня начнет слушания по иску Украина против России. Фото: УНИАН

Международный суд ООН в Гааге 3 июня в 10.00 начнет рассмотрение возражений России о наличии у суда юрисдикции по иску "Украина против России".

Россия воспользовалась своим правом и сделала все возможное для того, чтобы затянуть рассмотрение дела по существу, сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Facebook.

Она напомнила, что иск от 2017 касается применения и толкования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Зеркаль добавила, что большинство украинских материалов будет обнародовано на сайте суда.

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"Это именно то, чего россияне пытаются избежать всеми возможными путями, включая юридическую гимнастику и эквилибристику", - отметила замминистра.

По ее словам, в МИД морально готовы к очередной порции российской пропаганды во время выступления представителей РФ.

"Несмотря на то, что наша делегация намного меньше российской, она состоит из проверенных временем представителей МИД, СБУ, ГПУ, которые непосредственно расследуют дела относытельно сбивания МН17, террористических актов в Мариуполе, Краматорске, Волновахе, обеспечивающих предоставление международно-правовой помощи и участвовали во всех переговорах с россиянами по этим вопросам", - написала Зеркаль.

Напомним, что слушания в Гааге пройдут с 3 по 7 июня и будут посвящены предварительным возражениям, выдвинутым Россией. Заседание будут транслировать в прямом эфире. Украина судится против России о нарушении Москвой двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Иск Украины подали 16 января 2017.