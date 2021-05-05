В Днепре вывесили флаг со Сталиным

В Днепре на территории частной автостоянки несколько дней висел красный флаг с изображением Сталина. Фото: facebook.com/igor.kulikowskiy

В Днепре на территории частной автостоянки появился красный флаг с изображением Сталина. Он провисел там несколько дней. Кто его туда повесил - не ясно.

Известно, что такая символика, которая явно появилась ко Дню Победы, была размещена на ул. Калиновой. Огласки происшествия дал местный житель и сотрудник Днепропетровского национального исторического музея Игорь Куликовский, который разместил фото флага в Facebook.

"В Днепре на здании охраны автостоянки прицепили фла ... зна ... пра ... Короче, хрень какую-то повесили", - иронично подписал фото Куликовский.

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По адресу отправились полицейские, пишет издание "Открытый". Они пообщались с охранником автостоянки, однако мужчина уверял, что не причастен к флагу, поэтому полиция и дальше разыскивает инициатора.

Пользователи сообщают, что флаг уже сняли.

Во время пленарного заседания 6-й сессии городского совета Славянска активист Василий Хоменко, возглавляющий общественную организацию "Славянская Сич", устроил флешмоб, посвященный 7-й годовщины захвата Славянска российскими диверсантами 2014 года. Для этого принес флаг Украины и российский триколор. Через несколько минут в зале появились полицейские, которые вынесли флаг РФ, а на активиста якобы составили протокол.