В "Дію" добавили оформление субсидии и справки о трудовом и страховом стаже

Через приложение теперь можно получить новые социальные услуги. Фото: ZN

В "Дії" с сегодняшнего дня можно получить новые социальные услуги.

Добавили оформление субсидии, назначение и перерасчет пенсии, получение справок о трудовом и страховом стаже, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная на Online Summit 2021.

Субсидию теперь можно получить через 30 мин с помощью одного запроса.

"Этими услугами ежегодно пользуется более шести миллионов человек. Они часто вынуждены за одной услугой идти или в отдел социальной защиты и в пенсионное отделение. А люди хотят получать все эти услуги в одной точке доступа", - сказала она.

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Справок о трудовом и страховом стаже ежегодно выдают более 3 млн. Они необходимы для назначения многих социальных пособий, оформления на работу, назначения пенсии, при начислении больничных. Эти справки можно получить через интернет.

На портале "Дія" с 1 декабря запустят услугу смены места жительства онлайн. Сначала эта функция будет работать в тестовом режиме. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.