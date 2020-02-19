В центре Львова публично показали порнофильм

На рекламном экране в "Вернісаж Lviv Mall" запустили порнографичесний ролик. Скриншот из відео

18 февраля вечером на 42-дюймовом рекламном табло над входом в торговый центр "Вернисаж Lviv Mall" рядом с центральной площадью Рынок во Львове запустили откровенный порноролик.

Подтверждающее видео, снятое очевидцами, показал в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

"Центр в 21:49 на ул. Шевской, и такое вот можно увидеть у входа в магазин "Вернисаж Львів Mall" - может это новый вид рекламы или чья-то месть, но, как по мне, это ненормально. Из нравственных принципов мы видео заретушировали, но, что показывают на экране, надеюсь, понятно", - подписал видео Зинкевич.

В администрации торгового центра открестились от вины в инциденте и заявили, что обратятся в полицию по поводу несанкционированного вмешательства неизвестных в работу торгового центра. Видео транслировалось меньше минуты.

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"Это подключились прохожие с телефона, возможно, у них была специальная программа. Мы видео передадим полиции, чтобы разобраться в ситуации. Это не инициатива торгового центра или наших работников и не техническая ошибка. Это было сознательно сделано какими-то непорядочными людьми, проходившими мимо", - сообщила изданию ZAXID.NET администратор "Вернисаж Lviv Mall" Ульяна Недилько.

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