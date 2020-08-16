Умерла известная украинская журналистка и общественная деятельница

Стало известно о смерти известной украинской журналистки Марты Коломиец.
Марта Коломиец, будучи выдающимся общественным деятелем, одновременно была "наделена совсем неформальным даром сдружать и сроднять людей с разных континентов, окутывая их своей заботливой вниманием", сообщил поэт и издатель Иван Малкович в facebook.
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Она была директором Программы Фулбрайта в Украине и женой телеведущего Даниила Яневского.
Марта Коломиец была также председателем правления Украинского женского фонда, журналисткой издания Ukrainian Weekly (1991-1998), журналисткой и сотрудницей ряда программ по образованию, реформ местного самоуправления, развития гражданского общества.
Вместе с Даниилом Яневским была продюсером фильма о жизни патриарха Иосифа Слепого.
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