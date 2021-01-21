Укрзализныця перестала продавать билеты

21 января 2021 года Укрзализныця приостанавливает продажу билетов на поезда.
Это объясняют регламентными работами, которые начались сегодня в 13: 00, сообщила пресс служба компании.
Продажу билетов остановили на 15 минут.
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"В связи с плановыми регламентными работами 21 января в 13:00 продажа билетов будет прекращено", - написали в сообщении.
В вагонах пригородных поездов планируют установить камеры видеонаблюдения для повышения безопасности. Укрзализныця уже начала модернизацию вагонов электропоездов.
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