Укрзализныця перестала продавать билеты

Продажу билетов остановили на 15 минут. Фото: Укрзализныця

21 января 2021 года Укрзализныця приостанавливает продажу билетов на поезда.

Это объясняют регламентными работами, которые начались сегодня в 13: 00, сообщила пресс служба компании.

Продажу билетов остановили на 15 минут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Презентовали карту скоростных поездов УЗ на 2021 год

"В связи с плановыми регламентными работами 21 января в 13:00 продажа билетов будет прекращено", - написали в сообщении.

В вагонах пригородных поездов планируют установить камеры видеонаблюдения для повышения безопасности. Укрзализныця уже начала модернизацию вагонов электропоездов.