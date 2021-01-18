В поездах установят камеры наблюдения

В Укрзализныце озвучили планы по повышению безопасности в поездах. Фото: Facebook

В вагонах пригородных поездов планируют установить камеры видеонаблюдения для повышения безопасности.

Укрзализныця уже начала модернизацию вагонов электропоездов. Об этом сообщил глава правления компании Владимир Жмак.

Камеры в вагонах устанавливают для того, чтобы машинист мог контролировать ситуацию.

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Также в кабине машиниста будет "красная кнопка", с помощью которой он сможет вызвать правоохранителей на следующую по маршруту движения станцию, чтобы предотвратить неподобающему поведению пассажиров.

По словам Жмака, компания работает над тем, чтобы вернуть пассажиров с автотранспорта в поезда, которые сделают комфортными.

Билеты на поезда станут дороже из-за индексации убыточных для Укрзализныци пассажирских перевозок, которую проводили с 2018 года. Планируется, что с марта ежемесячно делать индексацию по 2 процента.