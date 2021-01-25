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понедельник, 25 января 2021 22:17

"Тяжело, потому что убийцы не наказаны": во Львове почтили первых погибших на Майдане
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По улицам Львова прошло "Тихое шествие памяти"
Фото: Валерий Шмаков
По улицам Львова прошло "Тихое шествие памяти"
По улицам Львова прошло "Тихое шествие памяти"
По улицам Львова прошло "Тихое шествие памяти"
По улицам Львова прошло "Тихое шествие памяти"

Во Львове прошлj "Тихое шествие памяти". Горожане почтили первых погибших Героев Небесной сотни: Юрия Вербицкого, Романа Сеника, Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Александра Бадера.

В мероприятии приняли участие родные Героев Небесной сотни, участники Революции Достоинства, представители местной власти, армянские и белорусские сообщества и неравнодушные львьяне.

Участники шествия собрались на площади возле памятника Тарасу Шевченко и отправились колонной с лампадками к Мемориалу памяти Героев Небесной сотни. Колонна двигалась тихо, без политических лозунгов.

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"Прошло 7 лет с момента как беда пришла в нашу семью. Полностью разрушила наш покой. Нашим семьям очень трудно, потому что до сих пор не наказаны убийцы наших близких. Но мы не сдаемся. Мы должны вместе сделать все для того, чтобы наше государство стало таким, каким хотели видеть ее они, Герои Небесной сотни", - отметила Елена Лысак, племянница Романа Сеника. Сегодня годовщина его смерти в результате огнестрельного ранения на Майдане.

На Мемориале памяти священнослужители Гарнизонного храма Петра и Павла провели молебен. После хор "Гомон" выполнил "Пливе кача" и Гимн Украины.

1 декабря 2013-го на майдане Независимости в Киеве вышли до 1 млн людей. Началась Революция достоинства.

Ночью 30 ноября спецподразделение "Беркут" устроил на площади силовой разгон протестующих. Это возмутило украинцев.

Майдан 19 января 2014 года перерос в силовое противостояние с властями. После двухсоттысячного митинга на майдане Независимости активисты "Правого сектора" штурмовали охрану правительственного квартала. Те события называли "Кровавое крещение" или "Вогнехреща". Они стали ответом на принятие 16 января "Законов о диктатуре".

22 января 2014 года появились первые жертвы противостояния с "Беркутом". Они получили смертельные ранения на улице Грушевского возле стадиона "Динамо". Впоследствии их назвали Небесной сотней.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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