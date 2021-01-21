ЕСПЧ вынес решение о нарушении прав человека во время Майдана

Истцы заявили о нарушении их прав, предусмотренных Европейской конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод. Фото: "УНИАН"

ЕСПЧ вынес решение по 5 искам, которые касаются нарушений Европейской конвенции по правам человека со стороны украинской власти во время революционных событий на Майдане. Украина как государство должна выплатить некоторым истцам компенсации за материальный и нематериальный ущерб и убытки, а также расходы, указанные в судебных решениях.

Суд также решил, что требования истцов имеют подоплеки, говорится в обнародованных 21 января решениях ЕСПЧ в отношении исков, с которыми обратились 37 украинских граждан и 1 гражданин Армении.

"Дела касаются событий относительно протестов на Майдане в Киеве и других городах Украины. Речь идет о разгоне протестующих, их задержаниях, похищениях активистов и плохом обращении с ними, а также связанных с этим процессуальных действиях. Суд пришел к выводу, что власти умышленно применяли жестокое обращение, что государство было ответственное за убийство 1 протестующего. Суд отметил, что многие постановления о заключении под стражу были произвольны. Суд считает, что власть сознательно с самого начала пыталась помешать проведению мирных акций протеста, применяя чрезмерное насилие и незаконные задержания, чтобы достичь этого", - заявили в ЕСПЧ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Борьба за свободу и достоинство продолжается до сих пор - омбудсмен

Суд рассмотрел дела "Шморгунов и другие против Украины", "Луценко и Вербицкий против Украины", "Кадура и Смалий против Украины", "Дубовцев и другие против Украины" и "Воронцов и другие против Украины". Эти 5 дел касаются событий, которые происходили в период с ноября 2013 года по февраль 2014-го. Речь идет о разгоне участников акций протеста, их задержаниях, похищениях активистов и жестоком обращении с ними, а также связанных с этим процессуальных процедурах.

Истцы заявили о нарушении их прав, предусмотренных Европейской конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод. Все истцы пострадали от жестоких действий правоохранителей, жаловались на нарушение их права на протест, на необоснованные задержания, а в одном деле речь шла о смерти.

Суд подчеркнул, что вышеуказанные злоупотребления были стратегией со стороны власти, а расследования событий на Майдане во многих случаях были неэффективны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕСПЧ принял иск против России об оккупации Крыма

1 декабря 2013 на майдане Независимости в Киеве вышли до 1 млн людей. Началась Революция достоинства. Ночью 30 ноября спецподразделение "Беркут" устроил на площади силовой разгон протестующих. Это возмутило украинцев. Майдан 19 января 2014 года перерос в силовое противостояние с властью. После двухсоттысячного митинга на майдане Независимости активисты "Правого сектора" штурмовали границу охраны правительственного квартала. Те события называли "Кровавое крещение" или "Вогнехреща". С ночи на 20 января столкновения со спецназовцами стали перманентны и жестоки. В ответ на обстрел фейерверками и забросами брусчаткой и "коктейлями Молотова", милиция стала регулярно обстреливать протестующих резиновыми пулями, свето-шумовыми гранатами, снарядами со слезоточивым газом и поливать баррикады из водометов.