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среда, 22 января 2020 10:41

Кровавый День соборности во время Революции достоинства принес первые жертвы
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22 января 2014 во время Революции достоинства появились первые жертвы противостояния с "Беркутом". Они получили смертельные ранения на улице Грушевского возле стадиона "Динамо". Впоследствии их назвали Небесной сотни.

Сергею Нигояну было 20 лет. Украинец армянского происхождения родился и жил в селе Березнувативци на Днепропетровщине. ВУБ единственным ребенком в семье. Активно занимался каратэ, мечтал учиться на актера.

Автор: ВВС
  Сергей Нигоян
Сергей Нигоян

Участник Евромайдана с 8 декабря 2013 года. Приехал по собственной инициативе, предварительно оставив родителей. Не поддерживал ни одного из партийных лидеров, а свой приезд объяснил так: "понял, что должен быть за Майдан". В декабря 2013 года Сергей записал видео, где читает поэму "Кавказ" Шевченко на фоне баррикад Евромайдана. Погиб около 6 утра возле стадиона "Динамо" на Грушевского - от огнестрельного ранения свинцовой картечью.

Журналист Михаил Жизневский родился в Беларуси, с 2005 года жил в Украине. В Евромайдане участвовал с первых дней. Входил в Самооборону Майдана, считался одним из самых активных членов УНА-УНСО.

Автор: ВВС
  Михаил Жизневский
Михаил Жизневский

В течение последних двух недель жизни Жизневский собирал информацию для газеты "Соборная Киевщина", по программе ротации возвращаясь домой. Погиб около 9 часов утра от выстрела охотничьей пулей в сердце у стадиона "Динамо". Ему было 26 лет.

66-летний Александр Бадера вместе со своей семьей помогал раненым и простуженным, готовя отвары и настои из трав, а также собирал бутылки для коктейлей Молотова и заготовлял дрова для евромайдановцев. 19 января был облит ледяной водой и попал под ядовитые газы. Но даже простуженный, он ежедневно был на Майдане. Шутил, что теперь еще более закаленный.

Автор: ВВС
  Олександр Бадера
Олександр Бадера

22 января на Грушевского его сильно избили в противостояниях. Он шутил, что его дух несокрушим. Однако, в больницу не обращался, потому что тогда это было очень опасно. Организм не выдержал - от многочисленных травм Александр умер 28 января.

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Уроженец Львовщины 45-летний Роман Сеник служил в контингенте миротворческих миссий ООН, был знаменосцем. С начала событий на Евромайдане в Киев ездил трижды, всегда старался там быть нужным. Заявлял, что он вышел на Майдан за народ, так как считал, что кто-то должен стоять за его семью. Входил в 29-ю Бойкивскую сотню самообороны Майдана, никакого оружия не имел.

 

Снайпер попал в Романа на улице Грушевского, когда он стоял с флагом на передовой. Ранения в плечо бронебойной пулей специального назначения повлекло тяжелые повреждения, у Романа была прострелена легкое. Однако, несколько серьезных операций не спасли его жизнь. Он скончался 25 января в больнице.

Сейсмолог Юрий Вербицкий работал во Львове в Институте геофизики НАН Украины. В середине января взял отпуск, чтобы поехать на Майдан. Находясь в Доме профсоюзов, 21 января получил травму глаза. Киевлянин Юрий Луценко повез Вербицкого в Киевскую центральную городскую больницу. Откуда, прямо из офтальмологического отделения, их обоих похитила группа людей. Их вывезли за город, били и допрашивали. Луценко смог впоследствии добраться Киева.

Автор: ВВС
  Брий Вербицкий
Брий Вербицкий

Тело Юрия Вербицкого нашли в окрестностях села Гнедин Бориспольского района Киевской области со следами пыток. Ему навсегда осталось 50 лет.

Сегодня в Украине отмечают День соборности. 22 января 1919-го деятели Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики на Софийской площади Киева провозгласили Акт воссоединения. Он знаменовал политическое объединение украинских земель.

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Дата
22
января

Кровавый День соборности во время Революции достоинства принес первые жертвы

Сегодня День соборности Украины

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