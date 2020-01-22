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суббота, 22 января 2022 08:01

Кровавый день: сегодня убили первых Героев Небесной Сотни
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22 января 2014-го в лесу возле села Гнедин Бориспольского района Киевской области нашли мертвым сейсмолога из Львова Юрия Вербицкого.

Расследование показало, что он стал первой жертвой Революции достоинства, заявили на брифинге представители офиса генпрокурора и Государственного бюро расследований.

Кроме Вербицкого, 22 января от беркутовских пуль погибли Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. Были сильно избиты Роман Сеник и Александр Бадера. Их не стало через несколько дней в больницах.

"Первые убийства на Майдане шокировали общество. Но мученическая смерть Юрия Вербицкого стала настоящей точкой невозвращения. Его целенаправленно замучили только за то, что был украинцем. То обстоятельство, что Вербицкий - львовянин, в глазах его палачей стало определяющим фактором. Невероятно жестоко и хладнокровно. С целью запугать всех участников Революции. Как предупреждение для каждого, кто участвовал в протестах – что будет, если Майдан не устоит", - написали в прошлом году в сообществе "Майдан 18-20 февраля. Как все было" в Facebook.

Автор: facebook.com/maydan18february
  Юрий Вербицкий стал первым погибшим во времы Революции достоинства
Юрий Вербицкий стал первым погибшим во времы Революции достоинства

Юрий Вербицкий работал старшим инженером в Отделе сейсмичности Карпатского региона Института геофизики НАН Украины во Львове. Многие годы серьезно занимался альпинизмом. Еще с конца 1980-х увлекся программированием, которое впоследствии стало важной частью его жизни и работы. Юрий написал более ста программ, многие из которых используются на сейсмической станции во Львове, а также на всех станциях наблюдения в карпатских горах.

Юрий неоднократно приезжал на Майдан, по ночам дежурил на баррикадах. В последний раз в Киев поехал 18 января перед Крещением.

"Мы последний раз гуляли с собаками. Я еще спрашивал Юрку: "Может, останешься на праздник?" А он ответил, что должен ехать в Киев, потому что там сейчас мало людей. И если люди массово не будут выходить, то есть большая вероятность, что Майдан разгонят", - вспоминал брат Героя Небесной сотни.

Вечером 20 января Юрий помогал разносить чай и бутерброды. Около трех часов его ранил в левый глаз обломок светло-шумовой гранаты. Оказали первую медицинскую помощь в медпункте Дома профсоюзов. Сказали, что необходимо срочно обратиться к профессиональному офтальмологу. Волонтеры начали искать кого-то, кто смог бы отвезти Юрия в больницу.

На призыв отозвался общественный активист и член Совета Майдана Игорь Луценко. Его телефон, как установило следствие, прослушивали с 9 января 2014 года. Информацию о том, что Игорь Луценко будет везти раненого майдановца в больницу, сразу же передали руководителю организованной преступной группы Алексею Чеботареву - криминальному авторитету, который во времена президентства Виктора Януковича был "наблюдателем" за Укрспиртом, организовывал и финансировал группы бандитов-титушек. Похищали, калечили и убивали участников протеста.

Чеботарев приказал титушкам приехать в Александровскую больницу и ждать там Луценко, чтобы похитить, пытать и запугать его и раненого. От похищенных хотели узнать информацию об организаторах акций протеста, их намерениях и источниках финансирования Майдана.

Титушки вытащили Юрия Вербицкого из кабинета врача. Вместе с Игорем Луценко увезли в лес, где жестоко избивали до утра. Продолжили пытки в гараже в ГСК-12 Дарницкого района Киева.

Около 16:00 21 января Игоря Луценко и Юрия Вербицкого вывезли за пределы Киева. Первый смог дойти до людей и спастись. Избитого Юрия Вербицкого выбросили без куртки в лесу близ села Гнедин. Утром 22 января его тело обнаружили местные лесники.

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По делу по похищению активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого и убийства последнего – привлекли к ответственности 19 человек, по данным правоохранителей. Еще 8 находятся в розыске. Пребывают в России или на оккупированных ею территориях Украины.

Сергею Нигояну было 20 лет. Украинец армянского происхождения родился и жил в селе Березноватовцы на Днепропетровщине. Был единственным ребёнком в семье. Активно занимался каратэ, мечтал учиться на актера.

Автор: nebesna.pravda.com.ua
  Сергей Нигоян погиб от беркутовской пули
Сергей Нигоян погиб от беркутовской пули

Участник Евромайдана с 8 декабря 2013 года. Приехал по собственной инициативе, предварительно не уведомив родителей. Не поддерживал ни одного из партийных лидеров, а свой приезд объяснил так: понял, что должен быть за Майдан. В декабре 2013 года Сергей записал видео, где читает поэму "Кавказ" Шевченко на фоне баррикад Евромайдана.

Погиб около 6:00 возле стадиона "Динамо" на Грушевского - от огнестрельного ранения свинцовой картечью.

Журналист Михаил Жизневский родился в Беларуси, с 2005-го жил в Украине. В Евромайдане участвовал с первых дней. Входил в Самооборону Майдана, считался одним из самых активных членов УНА-УНСО на Евромайдане.

Автор: public domain
  Михаил Жизневский был убит 22 января
Михаил Жизневский был убит 22 января

В последние две недели жизни Жизневский собирал информацию для газеты "Соборная Киевщина". Погиб около 09:00 от попадання пули в сердце у стадиона "Динамо". Ему было 26 лет.

Уроженец Львовщины 45-летний Роман Сеник служил в контингенте Миротворческой миссии ООН, был флагоносцем. С начала событий на Евромайдане в Киев ездил трижды, всегда пытался там быть нужным. Заявлял, что он вышел на Майдан за народ. Входил в 29-ю Бойковскую сотню самообороны Майдана, никакого оружия не имел.

Автор: facebook.com/EvromaidanSOS
  Роман Сеник
Роман Сеник

Снайпер поразил Романа на улице Грушевского, когда он стоял с флагом на передовой. Ранение в плечо бронебойной пулей специального назначения повлекло за собой тяжелые повреждения, у Романа было прострелено легкое. Он скончался 25 января в больнице.

66-летний Александр Бадера вместе со своей семьей помогал раненым и простуженным, готовя отвары и настои из трав, а также собирал бутылки для коктейлей Молотова и заготавливал дрова для евромайдановцев. 19 января был облит ледяной водой и попал под ядовитые газы. Но даже после этого он каждый день был на Майдане. Шутил, что теперь еще более закален.

Автор: kyivcity.gov.ua
  Александр Бадера был избит 22 января. Умер через несколько дней
Александр Бадера был избит 22 января. Умер через несколько дней

22 января на Грушевского его сильно избили в столкновениях. Он шутил, что его дух несокрушимый. Однако в больницу не обращался, потому что это было очень опасно. Организм не выдержал – от многочисленных травм Александр скончался 28 января.

Сегодня в Украине отмечают День соборности. 22 января 1919 года деятели Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики на Софийской площади Киева провозгласили Акт объединения. Он знаменовал политическое объединение украинских земель.

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Дата
22
января

Кровавый день: сегодня убили первых Героев Небесной Сотни

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