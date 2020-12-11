Болгарский политик опубликовал книгу о Евромайдане

Александр Йорданов опубликовал книгу о событиях в Украине. Фото: istpravda.com.ua

Болгарский евродепутат Александр Йорданов опубликовал книгу о событиях в Украине.

"Украинские заметки (2013-2018)" вышли в свет, сообщает "Українська правда".

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"Это хронологический дневник моего восприятия судьбоносного времени в новой украинской истории. Это драматическое время российской агрессии против этой страны. Это также моя дань уважения героям Небесной сотни, героям Евромайдана", - написал Йорданов.

Книга "Голодомор. Весна в Украине" политолога, историка и писателя Руджеро Д'Алессандро вышла в Италии. В книге рассказывается история майора советской армии Михаила Саломова. Его направляют в Украину для участия в геноциде.