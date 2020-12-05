Степанов назвал процент бесплатных тестов на ковид

Степанов: 80% тестов на коронавирус в Украине - бесплатные. Фото: REUTERS

Около 80% тестов на коронавирус в Украине проводят бесплатно в государственных лабораториях.

"От общего количества тестов около 80% мы делаем мощностями наших лабораторий. И это полностью бесплатно. Это когда в больницу человека привозят, это когда человек вызывает мобильную бригаду", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Степанов уточнил, что тесты делают бесплатно, когда человека в больницу привозит скорая помощь.

По его словам, также бесплатно будут делать быстрые тесты на антиген.

"Уже приехала первая партия. Мы хотим делать не меньше миллиона тестов по стране, в том числе дать их семейным врачам, в мобильные бригады это будет использоваться при госпитализации", - сказал глава Минздрава.

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Украинские ученые представили новые сверхчувствительные антигенные тест-системы, которые не требуют подтверждения методом ПЦР. При этом они дешевле минимум в 2 раза и могут использоваться на любом уровне учреждений здравоохранения.