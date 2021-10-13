Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове

В Львове 20 ноября проведут художественный вечер для благотворителей основной экспозиции столичного Музея Голодомора. 13 октября во Львовской ОГА состоялась встреча инициативной группы по организации мероприятия.

К годовщине памяти жертв Голодомора в Украине Львовский национальный академический театр оперы и балета впервые покажет монументальное симфоническое произведение - Симфонию №2 "Воскресение" Густава Малера.

Автор: Валерий Шмаков Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, председатель Наблюдательного совета Фонда музея Голодомора Иван Васюник и гендиректор-художественный руководитель Львовской оперы Василий Вовкун

"Примут участие более 150 музыкантов и более 100 хористов. Выступят солистка Метрополитен-оперы в Нью-Йорке Ольга Кульчинская (сопрано) и солистка Львовской национальной оперы Татьяна Вахновская (меццо-сопрано). Все это будет происходить под руководством дирижера Ивана Чередниченко. Мы имеем чем удивить", - сказал генеральный директор-художественный руководитель Львовского оперного театра Василий Вовкун.

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Приобщиться к вечеру призывают предпринимателей, представителей местной власти, культуры, образования, лидеров мнений и общественность.

"Символично, что вечера благотворительности стартуют из Львовской области. Впоследствии такие проведем в каждом областном центре, - говорит председатель наблюдательного совета Фонда музея Голодомора Иван Васюник. - Это еще одно подтверждение того, что память нас объединяет. Ведь к созданию экспозиции Музея Голодомора уже присоединились десятки тысяч благотворителей, пожертвовавших средства на платформе Зерна правды. Это может быть и 10 гривен, и 1,3 миллиона долларов, которые пожелало внести на развитие музея акционерное общество "Фармак". Также хотим выразить благодарность львовским предприятиям, которые начали приобщаться к созданию экспозиции музея. В частности ИТ-компания SoftServe прошлого года пожертвовала почти 5,5 миллиона гривен".

Автор: Валерий Шмаков Председатель Наблюдательного совета Фонда музея Голодомора Иван Васюник и гендиректор-художественный руководитель Львовской оперы Василий Вовкун

"Этот проект позволит украинцам объединиться вокруг действительно важной идеи, поскольку касается чествования миллионов невинных жертв. Это о нашей памяти", - отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

В 2016 году в Украине возобновили строительство Музея Голодомора. Это первый целостный Музей Голодомора в мире.

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"Этот важный общенациональный проект президент Владимир Зеленский определил как приоритетный. Реализуется на основе государственно-частного партнерства. Строительство здания музея финансирует правительство и полностью выполняет свои обязательства. За мобилизацию средств для создания основной экспозиции музея отвечают благотворители, которые представлены Международным благотворительным Фондом музея Голодомора", - добавил Васюник.

До конца ноября общественности покажут вступительную художественную концепцию будущей экспозиции.

"Экспозиция создается большим коллективом, в который входят музейщики, эксперты, историки и ученые. А технический проект формирует международный дизайнерский консорциум. В него вошли лучшие мировые фирмы, которые занимаются проектированием музеев. В частности, британско-канадская фирма Haley Sharpe Design и польская Nizio Design", - сообщил председатель Наблюдательного совета Фонда музея Голодомора.

Национальный музей Голодомора-геноцида - национальный музей на Печерске в Киеве. Посвящен преступлению Голодомора-геноцида в Украине. Открыт в августе 2009 года. Первая очередь музея построена в 2008-2010 годах. В 2010-м строительство было приостановлено из-за политической позицию тогдашней власти. После Революции достоинства возобновлено строительство полноценного современного музейного комплекса. Мемориальный комплекс посещают официальные делегации иностранных государств, потому что Национальный музей Голодомора геноцида включен в Государственный Протокол и церемониал Украины Экспозицию можно будет увидеть в 2023 году. Ее планируют открыть к 90-й годовщине Голодомора.