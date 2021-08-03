500 тыс. грн на Музей Голодомора собрали верующие на Прикарпатье

Верующие Ивано-Франковской архиепархии собрали 500 тыс. грн на экспозицию музея. Фото: synod.ugcc.ua

Верующие Ивано-Франковской архиепархии собрали 500 тыс. грн для Музея Голодомора, который строят в Киеве. Сбор организовали благодаря кампании Блаженнейшего Святослава на платформе "Зерна правды".

"У нас большой опыт общности, ведь от начала независимости Украины не только восстанавливали и строили храмы, но и возвращали духовную жизнь в самые отдаленные уголки Ивано-Франковской архиепархии. Сейчас же переоценить значение проекта создания Музея Голодомора невозможно. Ведь мы как сообщество должны сделать все, чтобы увековечить память жертв Голодомора", - прокомментировал архиепископ и митрополит Ивано-Франковский Владимир Войтишин, сообщает Департамент информации УГКЦ.

Всего благодаря кампании Блаженнейшего Святослава с ноября 2020 года фонд Музея Голодомора получил более 739 тыс. грн от частных благотворителей, от более 50 отдельных приходов и от Самборско-Дрогобычской епархии и Тернопольско-Зборовской архиепархии УГКЦ.

"Активное добавления церквей и прихожан как благотворителей Музея Голодомора - уникальный пример для Украины и мира, - сказал председатель Наблюдательного совета фонда Иван Васюник. - Когда мы запускали платформу "Зерна правды", которая фактически является краудфандингом для экспозиции будущего комплекса Музея Голодомора, то планировали достижение высокой цели - государство финансирует строительство здания, а к созданию экспозиции должна присоединиться вся Украина. Потому что трагедия, унесшая миллионы невинных жизней, может прорасти правдой тогда, когда миллионы граждан независимой Украины будут чувствовать причастность к восстановлению памяти об убитых голодом украинцах. Собственно, сбор УГКЦ, который сейчас происходит в Украине и мире, и является тем реальным символом умножения тысяч и сотен тысяч благотворителей музея, сплочения людей вокруг великой миссии - рассказать правду миру об одной из крупнейших гуманитарных трагедий ХХ века".

Цель кампании Блаженнейшего Святослава - максимальное распространение информации о будущем Музее Голодомора по всему миру.

"Известие о том, что архиереи, священники, монахи и верующие Украинской греко-католической церкви активно приобщаются к сбору средств на Музей Голодомора - чрезвычайная радость для нашей церкви. Ведь это свидетельство живой веры и молитвы, которая не ограничивается воспоминаниями только в ноябрьские поминальные дни по жертвам Голодомора. Убежден, что даже самый маленький благотворительный взнос на Музей Голодомора имеет особое значение, становясь своеобразным талантом, который будет умножен в будущем", - сказал Святослав.

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"У нас будет место, где будем заново восстанавливать наше стремление к правде, где будем находить утешение, а листая трагические страницы истории, искать путь к свету. В настоящее время вызовов, пандемии, экономического кризиса и войны тем ценнее становится каждый вклад/ Потому что сердца христиан открыты к благотворительности, к формированию ценностных ориентиров - культуры, истории, национальной идентичности. А значит, и наша церковь как сообщество сегодня объединяет и остается верной своему призванию служения", - отметил глава УГКЦ.

Платформа zernapravdy.org создана Международным благотворительным фондом развития Мемориала жертв Голодомора. Он основан в 2018 году по инициативе Всеукраинской правозащитной организации "Мемориал" имени Василия Стуса, Общественного комитета по увековечению памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов и Всемирного конгресса украинцев и является партнером государства в реализации проекта создания единственного в мире целостного нового Музея Голодомора . Платформа является одним из нескольких фандрайзинговых проектов фонда. Ее задача — дать возможность каждому, независимо от финансовых возможностей, социального статуса и публичности, приобщиться к созданию Музея Голодомора.