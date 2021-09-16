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четверг, 16 сентября 2021 20:10

Правда пробьется - в Киеве появится уникальный музейный комплекс Голодомора

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Автор: Gazeta.ua
  Председатель наблюдательного совета БО "Международный благотворительный фонд Музея Голодомора" Иван Васюник представил во Львове проект Музея Голодомора
Председатель наблюдательного совета БО "Международный благотворительный фонд Музея Голодомора" Иван Васюник представил во Львове проект Музея Голодомора

Строительство музейного комплекса Голодомора в Киеве должны завершить до мая 2022 года. А к 90-й годовщине искусственного голода в Украине он откроет свои двери для посетителей.

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета БО "Международный благотворительный фонд Музея Голодомора" Иван Васюник. На ХХ Международном экономическом форуме во Львове рассказал о значении этого проекта для страны и призвал инвестировать в него.

"Окно возможностей для проекта открылось после Революции достоинства. Общественный комитет по чествованию памяти жертв Голодомора-геноцида и Всемирный конгресс украинцев обратились к властям с тем, чтобы возобновить строительство музея, которое остановилось 2010 года", - отметил Иван Васюник.

В 2017 года начался процесс подготовки к строительству второй очереди. Образовали правительственный комитет, который возглавлял первый вицепремьер Степан Кубов. Таким образом запустили проект государственно-частного партнерства.

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"Тогда же согласовали принципиальную схему, - продолжает председатель наблюдательного совета - государство строит помещение, а благотворители из Украины и других стран отвечают за наполнение, обустройство экспозиции, работу лучших дизайнеров мира".

По словам Ивана Васюника, такую ​​модель поддержали и после смены власти 2019 года. Фонд подписал со Всемирным конгрессом украинцев и музеем меморандум об ответственности в процессе создания. Президент Владимир Зеленский объявил проект приоритетным.

К его реализации привлекается все больше и деловых людей, и обычных украинцев. Это европейский подход к созданию музеев памяти.

Чем учреждение особенное для Украины?

Это первый современный музейный комплекс, который появится в Украине за 30 лет. Его создают по индивидуальному проекту с привлечением лучших специалистов.

Ранее в Украине музеи если и открывали, то только в приспособленных помещениях. Это первый целостный музейный комплекс Голодомора в мире. В том его большое значение и статусность. Государство должно вкладывать в культуру. Образование и культура является основой развития государства.

Автор: Gazeta.ua
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Когда планируется открытие?

График предусматривает завершение строительства до мая 2022 года. Параллельно идет проектирование экспозиции, ее стиля. Чтобы к 90-й годовщине Голодомора музей открыть для посетителей.

В ноябре 2020 БО "Международный благотворительный фонд Музея Голодомора" запустил краудфандингову платформу "Зерна правды". Какие задачи на нее возлагались?

В платформе воплощена идея привлечь к созданию музея миллионы украинский. В память убитых голодом наших предков.

Платформа технологически и идейно неповторима. Можно внести и 10 гривен, и 10 тысяч долларов. Ты символично высаживаешь зернышко в память об одной из жертв Голодомора. Списки предоставлены исследователями и упорядоченны в Национальном мартирологе.

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В конце сентября-октябре запускаем вторую версию платформы. Если человек знает, о погибшем от Голодомора из своего населенного пункта, он может в поисковой системе найти фамилию, идентифицировать человека и добавить информацию о нем.

На международном форуме "Массовые искусственного голода: помним, чтим" участники озвучили результаты новых исследований, согласно которым во время Голодомора погибло 10,5 миллиона человек. Или отобразятся эти данные в концепции музея?

Создание экспозиции - сложный процесс. Группа из десятков ученых-музейщиков производит контент на базе научных исследований. Ибо только историческая правда, которая будет представлена ​​в экспозиции может выполнять свою функцию.

Это должно быть не навязывание, а пространство для размышлений, для диалога. Фонд аккумулирует средства и привлекает лучших дизайнеров мира. Бесспорно, музей начинался не сегодня. Разработали концепцию института. Затем украинские ученые и консультанты из-за рубежа переделали ее на научное учреждение. Музей - ответственная, высокопрофессиональная работа. Она продолжается.

Автор: Gazeta.ua
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Что хотели донести участникам Львовского экономического форума?

Участники форума - ответственные и успешные люди. Я представил проект с точки зрения его значимости и роли для государства. Показал деловым людям его уникальность, рассказал о привлечении лучших мировых специалистов.

В архитектурном проекте, который согласован консультативным органом ЮНЕСКО, заложена идея слома, через который пробивается правда о Голодоморе. Ее десятилетиями скрывали от украинцев.

Продолжить говорить об этом намерены во время благотворительных вечеров во Львове 20 ноября и 23 ноября в Киеве. Так привлекаем новых участников к созданию музея.

В Музее Голодомора в Киеве создали аудиогид на 33 языках мира. Это рекорд Украины. Международный проект "Аудиогид для каждого" Национальный музей Голодомора-геноцида запустил в июле 2019-го. Предусматривал перевод текста обзорной экскурсии на 33 языках мира для размещения информации на аудиогид.

Автор: Ігор ШЕВЧУК
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