Правда пробьется - в Киеве появится уникальный музейный комплекс Голодомора

Автор: Gazeta.ua Председатель наблюдательного совета БО "Международный благотворительный фонд Музея Голодомора" Иван Васюник представил во Львове проект Музея Голодомора

Строительство музейного комплекса Голодомора в Киеве должны завершить до мая 2022 года. А к 90-й годовщине искусственного голода в Украине он откроет свои двери для посетителей.

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета БО "Международный благотворительный фонд Музея Голодомора" Иван Васюник. На ХХ Международном экономическом форуме во Львове рассказал о значении этого проекта для страны и призвал инвестировать в него.

"Окно возможностей для проекта открылось после Революции достоинства. Общественный комитет по чествованию памяти жертв Голодомора-геноцида и Всемирный конгресс украинцев обратились к властям с тем, чтобы возобновить строительство музея, которое остановилось 2010 года", - отметил Иван Васюник.

В 2017 года начался процесс подготовки к строительству второй очереди. Образовали правительственный комитет, который возглавлял первый вицепремьер Степан Кубов. Таким образом запустили проект государственно-частного партнерства.

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"Тогда же согласовали принципиальную схему, - продолжает председатель наблюдательного совета - государство строит помещение, а благотворители из Украины и других стран отвечают за наполнение, обустройство экспозиции, работу лучших дизайнеров мира".

По словам Ивана Васюника, такую ​​модель поддержали и после смены власти 2019 года. Фонд подписал со Всемирным конгрессом украинцев и музеем меморандум об ответственности в процессе создания. Президент Владимир Зеленский объявил проект приоритетным.

К его реализации привлекается все больше и деловых людей, и обычных украинцев. Это европейский подход к созданию музеев памяти.

Чем учреждение особенное для Украины?

Это первый современный музейный комплекс, который появится в Украине за 30 лет. Его создают по индивидуальному проекту с привлечением лучших специалистов.

Ранее в Украине музеи если и открывали, то только в приспособленных помещениях. Это первый целостный музейный комплекс Голодомора в мире. В том его большое значение и статусность. Государство должно вкладывать в культуру. Образование и культура является основой развития государства.

Автор: Gazeta.ua Иван Васюник призвал участников форума инвестировать в музей

Когда планируется открытие?

График предусматривает завершение строительства до мая 2022 года. Параллельно идет проектирование экспозиции, ее стиля. Чтобы к 90-й годовщине Голодомора музей открыть для посетителей.

В ноябре 2020 БО "Международный благотворительный фонд Музея Голодомора" запустил краудфандингову платформу "Зерна правды". Какие задачи на нее возлагались?

В платформе воплощена идея привлечь к созданию музея миллионы украинский. В память убитых голодом наших предков.

Платформа технологически и идейно неповторима. Можно внести и 10 гривен, и 10 тысяч долларов. Ты символично высаживаешь зернышко в память об одной из жертв Голодомора. Списки предоставлены исследователями и упорядоченны в Национальном мартирологе.

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В конце сентября-октябре запускаем вторую версию платформы. Если человек знает, о погибшем от Голодомора из своего населенного пункта, он может в поисковой системе найти фамилию, идентифицировать человека и добавить информацию о нем.

На международном форуме "Массовые искусственного голода: помним, чтим" участники озвучили результаты новых исследований, согласно которым во время Голодомора погибло 10,5 миллиона человек. Или отобразятся эти данные в концепции музея?

Создание экспозиции - сложный процесс. Группа из десятков ученых-музейщиков производит контент на базе научных исследований. Ибо только историческая правда, которая будет представлена ​​в экспозиции может выполнять свою функцию.

Это должно быть не навязывание, а пространство для размышлений, для диалога. Фонд аккумулирует средства и привлекает лучших дизайнеров мира. Бесспорно, музей начинался не сегодня. Разработали концепцию института. Затем украинские ученые и консультанты из-за рубежа переделали ее на научное учреждение. Музей - ответственная, высокопрофессиональная работа. Она продолжается.

Автор: Gazeta.ua Концепт создания музея предполагает сочетание работы меценатов и государства

Что хотели донести участникам Львовского экономического форума?

Участники форума - ответственные и успешные люди. Я представил проект с точки зрения его значимости и роли для государства. Показал деловым людям его уникальность, рассказал о привлечении лучших мировых специалистов.

В архитектурном проекте, который согласован консультативным органом ЮНЕСКО, заложена идея слома, через который пробивается правда о Голодоморе. Ее десятилетиями скрывали от украинцев.

Продолжить говорить об этом намерены во время благотворительных вечеров во Львове 20 ноября и 23 ноября в Киеве. Так привлекаем новых участников к созданию музея.

В Музее Голодомора в Киеве создали аудиогид на 33 языках мира. Это рекорд Украины. Международный проект "Аудиогид для каждого" Национальный музей Голодомора-геноцида запустил в июле 2019-го. Предусматривал перевод текста обзорной экскурсии на 33 языках мира для размещения информации на аудиогид.