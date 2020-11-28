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суббота, 28 ноября 2020 12:38

Зеленский пообещал завершить проект музея Голодомора, который строят уже 12 лет

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Зеленский пообещал завершить проект музея Голодомора, который строят уже 12 лет
Президент заявил, что музей полностью профинансируют. Фото: АП

Президент Владимир Зеленский пообещал решить вопрос с дофинансированием строительства Национального музея Голодомора-геноцида.

"Проект Национального музея Голодомора-геноцида очень важен для Украины, для нашей истории и будущего. Были определенные проблемы с финансированием этого проекта. Однако такие проекты должны выполняться в обязательном порядке. Я дал поручение Кабинету министров, и уже в понедельник этот вопрос будет решен. Проект будет обязательно завершен", - заявил он, сообщает Офис президента.

Распоряжение о дофинансировании проекта музея Кабмин подготовит 30 ноября.

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В ОП сообщили, что Зеленский с женой сегодня почтили память жертв голодоморов в Украине. Установили у мемориала жертвам Голодомора композиции из пшеничных колосьев и калины. Приняли участие в церемонии возле Национального музея Голодомора-геноцида 1932-33 годов.

Национальный музей Голодомора-геноцида начали строить 12 лет назад. Строительство приостановили, когда к власти пришел Виктор Янукович. В 2016 году начался процесс утверждения строительства второй очереди музея. В 2017 проект получил положительные отзывы от ЮНЕСКО. Это важно, потому что музей строится на склонах Днепра. Вывод свидетельствует, что он не повреждает природу реки. На сегодня уже построено полтора этажа. Всего будет 4.

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Дата
28
ноября

87-я годовщина Голодомора: сегодня вспоминают жертв геноцида украинцев

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