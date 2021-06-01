Музей Голодомора установил рекорд

Строительство II очереди Национального музея Голодомора-геноцида начали 2017 года и закончат 2023-го. Фото: holodomormuseum.org.ua

В Музей Голодомора в Киеве создали аудиогид на 33 языках мира. Это рекорд Украины.

Международный проект "Аудиогид для каждого" Национальный музей Голодомора-геноцида запустил в июле 2019-го. Предусматривал перевод текста обзорной экскурсии на 33 языках мира для размещения информации на аудиогиде.

"В музее доступна аудиоэкскурсия на 33 языках - это едва ли не самая большая вариация в музеях мира. В течение 1,5 года музейщики вместе с волонтерами, общественными организациями и посольствами занимались созданием, переводом и начиткой обзорной аудиоэкскурсии и подписями к экспонатам. Масштабы проекта впечатляют: над аудиогидами работали 20 организаций и 135 человек. Записали 170 часов аудио", - говорится в сообщении пресс-службы музея.



Аудиоэкскурсия представлена ​​на следующих языках: английский, хорватский, русский, французский, латышский, норвежский, итальянский, польский, чешский, арабский, турецкий, японский, испанский, португальский, румынский, шведский, литовский, иврит, китайский (путунхуа), суахили, хинди, армянский, болгарский, белорусский, греческий, казахский, персидский, вьетнамский, венгерский, корейский, украинский, азербайджанский, крымскотатарский.

Награждение музея дипломом рекордсмена состоится 2 июня в 12:00 в Зале памяти музея - ул. Лаврская, 3.

В действе примут участие генеральный директор Музея Голодомора Олеся Стасюк, эксперт Национального реестра рекордов Украины Марк Орловский, доценты кафедры языков и литератур Ближнего и Среднего Востока Оксана Конончук, кафедры языков и литератур Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии Ким Сук Вон.

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Через видео к событию присоединятся волонтеры проекта из разных стран мира: Махмуди Немая (Иран), Ян Навратил (Чехия), Гульназ Десупова (Казахстан), представители украинской диаспоры в Германии, Марина Дмитришин (Греция), Сальваторе Мацца (Италия).

Музей Голодомора - единственный в мире музей, рассказывающий о геноциде украинцев.

"Национальный реестр рекордов" - проект в сфере регистрации и популяризации украинских и мировых достижений в Украине. Основан 10 октября 1989 года.

Американский штат Техас на местном законодательном уровне признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа и определил ноябрь 2021 года месяцем памяти о жертвах этой трагедии. Об этом говорится в тексте Резолюции №253 Палаты представителей штата Техас, обнародованной на официальном сайте законодательного органа.