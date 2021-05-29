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суббота, 29 мая 2021 22:21

Американский штат признал Голодомор в Украине геноцидом

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Американский штат признал Голодомор в Украине геноцидом
Решение поддержали 142 местных законодателя, и ни один не высказался против. Фото: Главком

Американский штат Техас на местном законодательном уровне признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа и определил ноябрь 2021 года месяцем памяти о жертвах этой трагедии.

Об этом говорится в тексте Резолюции №253 Палаты представителей штата Техас, обнародованной на официальном сайте законодательного органа.

"Палата представителей 87-го созыва законодательного органа штата Техас этим признает ноябрь 2021 года месяцем памяти жертв геноцида в Украине и призывает жителей штата задуматься о Голодоморе и почтить память погибших", - говорится в резолюции.

Отмечается, что решение поддержали 142 местных законодателя, и ни один не высказался против.

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Комитет США по признанию Голодомора в Украине геноцидом, со своей стороны, выразил благодарность почетному консулу Украины Грегу Бучаю "за его усилия и старания, направленные на содействие осведомленности о Голодоморе в штате Техас".

Таким образом, подчеркнули в комитете, Техас стал двадцать третьим американским штатом, признавшим геноцидом Голодомор 1932-33 годов в Украине.

Голодомор 1932-1933 годов - акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП (б) и правительством СССР в 1932 - 1933 годах путем создания искусственного массового голода. Количество людей, погибших от голода, оценивалась некоторыми историками в 3, 941 млн в сельской местности на территории Украинской ССР и Кубани, подавляющее большинство населения которой составляли украинцы, и составил 6,122 млн потерь нерожденными.

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