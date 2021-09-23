"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора

23 сентября компания Meest сделала благотворительный взнос 2 665 040 грн на Мемориал жертв Голодомора на ул. Лаврской в Киеве. Строят музей в рамках государственно-частного партнерства.

"Вклад Meest для образования музея Голодомора стал примером для других компаний, - говорит председатель наблюдательного совета Международного благотворительного фонда развития Мемориала жертв Голодомора Иван Васюник. - Это первый в мире музей памяти жертв геноцида украинского народа. Государство отвечает за строительство, а общество, украинские ученые и лучшие мировые силы - за внутреннее обустройство, экспозицию. Средства благотворителей идут полностью на создание проекта экспозиции. Деньги от компании Meest пойдут на оплату работы дизайнеров".

Фото: Тарас ПОДОЛЯН

В международной почтово-логистической компании Meest говорят, готовы помогать музею и в будущем.

"Музей должен быть, чтобы жила память о Голодоморе. Нужно развивать его", - говорит Марта Янкив, директор по маркетингу Meest global.

Будущие поколения должны помнить трагедию украинского народа, отмечает Ростислав Кисиль, основатель и президент международной группы компаний Meest.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правда пробьется - в Киеве появится уникальный музейный комплекс Голодомора

"Это самый большой геноцид украинского народа, спровоцированный советско-российским режимом. Память о наших предках должна оставаться. Поэтому поддерживаем инициативу создания музея", - говорит Кисиль.

В здании мемориала заложена идея склоненной "разорванной" крыши, рассказывает Иван Васюник. Добавляет: "Идея экспозиции важна для украинской нации. Народ, переживший геноцид - более 10 миллионов человек погибло - смог выжить и восстановить независимость. Теперь приходится ее отстаивать в войне. Это неистребимая нация".

Фонд готовится к двум благотворительных вечерам - 20 ноября во Львове и 27 ноября, в День памяти жертв Голодомора, в Национальной опере в Киеве. Выступать будет лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук с симфоническим оркестром.

Экспозицию можно будет увидеть в 2023 году. Ее планируют открыть к 90-й годовщине Голодомора.