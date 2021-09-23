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четверг, 23 сентября 2021 18:20

"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
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23 сентября компания Meest сделала благотворительный взнос 2 665 040 грн на Мемориал жертв Голодомора на ул. Лаврской в Киеве. Строят музей в рамках государственно-частного партнерства.

"Вклад Meest для образования музея Голодомора стал примером для других компаний, - говорит председатель наблюдательного совета Международного благотворительного фонда развития Мемориала жертв Голодомора Иван Васюник. - Это первый в мире музей памяти жертв геноцида украинского народа. Государство отвечает за строительство, а общество, украинские ученые и лучшие мировые силы - за внутреннее обустройство, экспозицию. Средства благотворителей идут полностью на создание проекта экспозиции. Деньги от компании Meest пойдут на оплату работы дизайнеров".

Благотворительные средства от компании Meest пойдут на Мемориал жертв Голодомора по ул. Лаврской в Киеве
Фото: Тарас ПОДОЛЯН
Сертификат с благотворительным взносом - основатель группы компаний Meest Ростислав Кисиль (справа) передал 23 сентября
Председатель наблюдательного совета Международного благотворительного фонда развития Мемориала жертв Голодомора Иван Васюник (слева) благодарит основателя группы компаний Meest Ростислава Кисиля за благотворительную помощь
Председатель наблюдательного совета Международного благотворительного фонда развития Мемориала жертв Голодомора Иван Васюник и основатель группы компаний Meest Ростислав Кисиль
Председатель наблюдательного совета Международного благотворительного фонда развития Мемориала жертв Голодомора Иван Васюник (слева) благодарит основателя группы компаний Meest Ростислава Кисиля за благотворительную помощь

В международной почтово-логистической компании Meest говорят, готовы помогать музею и в будущем.

"Музей должен быть, чтобы жила память о Голодоморе. Нужно развивать его", - говорит Марта Янкив, директор по маркетингу Meest global.

Будущие поколения должны помнить трагедию украинского народа, отмечает Ростислав Кисиль, основатель и президент международной группы компаний Meest.

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"Это самый большой геноцид украинского народа, спровоцированный советско-российским режимом. Память о наших предках должна оставаться. Поэтому поддерживаем инициативу создания музея", - говорит Кисиль.

В здании мемориала заложена идея склоненной "разорванной" крыши, рассказывает Иван Васюник. Добавляет: "Идея экспозиции важна для украинской нации. Народ, переживший геноцид - более 10 миллионов человек погибло - смог выжить и восстановить независимость. Теперь приходится ее отстаивать в войне. Это неистребимая нация".

Фонд готовится к двум благотворительных вечерам - 20 ноября во Львове и 27 ноября, в День памяти жертв Голодомора, в Национальной опере в Киеве. Выступать будет лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук с симфоническим оркестром.

Экспозицию можно будет увидеть в 2023 году. Ее планируют открыть к 90-й годовщине Голодомора.

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