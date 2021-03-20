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суббота, 20 марта 2021 18:08

Снимут продолжение "Эйс Вентуры"

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Снимут продолжение &quot;Эйс Вентуры&quot;
У фильма "Эйс Вентура" будет продолжение. Фото: Reuters

Компания Morgan Creek и Amazon займутся производством нового фильма о частном детективе Эйс Вентуре.

Пока неизвестно будет ли сниматься в картине Джим Керри. Об этом сообщает Cinema Blend.

"Мы очень взволнованы развитием нашей франшизы "Эйс Вентура" - это заметно по 3 миллионах фанатов, которые требуют выпуска 3-го фильма", - отметили представители компании.

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Фильм планируют показывать в кинотеатрах. Над проектом поработают сценаристы фильма "Еж Соник" Патрик Кейси и Джош Миллер.

Две предыдущие части фильма "Эйс Вентура" рассказывают о эксцентричного детектива Эйса Вентуру (Джим Керри). Он занимается поиском пропавших животных и делает это несколько неординарно.

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