"Рад вернуться": организатора "голодной тусы" выписали из больницы

Блогера Александра Залиско, организовавшего "голодную тусу" во Львове, выписали из больницы. Он вернулся домой.
Об этом Залиско сообщил в Instagram.
В больницу его госпитализировали после скандала с празднованием дня рождения.
"Рад вернуться. Пришлось позаботиться о своем здоровье последнюю неделю", - написал Залиско.
С какими проблемами он был госпитализирован, блогер не уточнил.
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29 ноября во львовском Доме ученых блогеры устроили громкую вечеринку в годовщину Голодомора. Поэтому его работу приостановили. Полицейские составили протокол о несоблюдении карантинных ограничений на организатора вечеринки.
Александр Залиско перешел на крик и слезы, обращаясь к хейтерам из-за его травли в сети по поводу смерти директора Дома ученых во Львове Романа Славитича. Он внезапно умер утром 3 декабря во время встречи с заместителем мэра города.
Вскоре Залиско попал в больницу.
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