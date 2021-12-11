"Рад вернуться": организатора "голодной тусы" выписали из больницы

Черновицкий блоггер Александр Залиско – организатор скандальной вечеринки по случаю собственного дня рождения в годовщину Голодомора. Ведущий праздника Владимир Остапчук в соцсетях назвал вечеринку "голодной тусой". Фото: instagram.com/o_zalisko

Блогера Александра Залиско, организовавшего "голодную тусу" во Львове, выписали из больницы. Он вернулся домой.

Об этом Залиско сообщил в Instagram.

В больницу его госпитализировали после скандала с празднованием дня рождения.

"Рад вернуться. Пришлось позаботиться о своем здоровье последнюю неделю", - написал Залиско.

С какими проблемами он был госпитализирован, блогер не уточнил.

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29 ноября во львовском Доме ученых блогеры устроили громкую вечеринку в годовщину Голодомора. Поэтому его работу приостановили. Полицейские составили протокол о несоблюдении карантинных ограничений на организатора вечеринки. Александр Залиско перешел на крик и слезы, обращаясь к хейтерам из-за его травли в сети по поводу смерти директора Дома ученых во Львове Романа Славитича. Он внезапно умер утром 3 декабря во время встречи с заместителем мэра города. Вскоре Залиско попал в больницу.