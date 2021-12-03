Организатор "голодной тусы" после истерики попал в больницу

Организатора "голодной тусы" блогера Александра Залиско госпитализировали.
У него якобы произошел нервный срыв после травли в сети, сообщил его друг, блогер lessyk_d в Instargam.
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"Сашу госпитализировали. Прошу вас, прекратите. Молю" – написал lessyk_d. и опубликовал фото и видео госпитализации Залиско.
Также в сторис lessyk_d отметил, что Залиско дважды терял сознание. У него повысилось давление.
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Организатор "голодной тусы", черновицкий блоггер Александр Залиско перешел на крик и слезы, обращаясь к хейтерам из-за его травли в сети по поводу смерти директора дома ученых во Львове Романа Славитича. Он внезапно умер сегодня утром во время встречи с заместителем мэра города Андреем Москаленко.
29 ноября во львовском Доме ученых, руководителем которого был Роман Славитич, блоггеры устроили громкую вечеринку в годовщину Голодомора. Поэтому его работу приостановили.
Полицейские составили протокол о несоблюдении карантинных ограничений на организатора громкой вечеринки.
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