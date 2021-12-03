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пятница, 03 декабря 2021 20:13

Организатор "голодной тусы" после истерики попал в больницу

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Организатор &quot;голодной тусы&quot; после истерики попал в больницу
Организатора "голодной тусы" блоггера Александра Залиска госпитализировали после травли в сети. Фото: nstagram.com/lessyk_d

Организатора "голодной тусы" блогера Александра Залиско госпитализировали.

У него якобы произошел нервный срыв после травли в сети, сообщил его друг, блогер lessyk_d в Instargam.

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"Сашу госпитализировали. Прошу вас, прекратите. Молю" – написал lessyk_d. и опубликовал фото и видео госпитализации Залиско.

Также в сторис lessyk_d отметил, что Залиско дважды терял сознание. У него повысилось давление.

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Публикация от Лесик (@lessyk_d)

Организатор "голодной тусы", черновицкий блоггер Александр Залиско перешел на крик и слезы, обращаясь к хейтерам из-за его травли в сети по поводу смерти директора дома ученых во Львове Романа Славитича. Он внезапно умер сегодня утром во время встречи с заместителем мэра города Андреем Москаленко.

29 ноября во львовском Доме ученых, руководителем которого был Роман Славитич, блоггеры устроили громкую вечеринку в годовщину Голодомора. Поэтому его работу приостановили.

Полицейские составили протокол о несоблюдении карантинных ограничений на организатора громкой вечеринки.

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Дата
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