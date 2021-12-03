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пятница, 03 декабря 2021 17:23

Организатор "Голодной тусы" истерикой отреагировал на смерть Славитича

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Организатор &quot;Голодной тусы&quot; истерикой отреагировал на смерть Славитича
Блогер добавил, что сочувствует семье погибшего. Фото: instagram.com/o_zalisko

После смерти директора львовского Дома ученых, где в День памяти жертв Голодомора проходила "голодная туса", организатора вечеринки Александра Залиско начали травить в сети.

Хейтеры якобы обвиняют блогера в смерти 75-летнего Романа Славитича, о чем он эмоционально сообщил 3 декабря в Instagram.

"Я не причина Голодомора и я не являюсь причиной смерти директора Дома ученых. Почему вы пишите мне миллион комментариев, чтобы я умер? Мы возвращаемся в Средневековье. Может вы хотите меня сжечь?" - заявил Залиско со слезами.

Блогер добавил, что соболезнует семье погибшего, но заверил, что он и его друзья "здесь ни при чем".

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Публикация от ОЛЕКСАНДР ЗАЛІСКО (@o_zalisko)

27 ноября блогеры устроили громкую вечеринку по случаю дня рождения шоумена Залиско. Она проходила в Доме ученых во Львове. Развлекал гостей мероприятия ведущий Владимир Остапчук, назвавший действо "голодной тусой".

После общественной огласки Дом учёных приостановил хозяйственную деятельность. 3 декабря его директор Славитич умер в помещении Львовского городского совета. Ему стало плохо во время встречи.

Национальная полиция составила протокол на Залиско за нарушение карантинных требований. Ряд брендов заявили, что не будут сотрудничать с участвовавшими в вечеринке блогерами. Среди них - Rozetka, Pepsi Ukraine, Нова пошта, Lovare, Metro, Andreas Moskin.

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Дата
03
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