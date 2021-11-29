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понедельник, 29 ноября 2021 16:31

После "голодной тусы" блогеров Дом ученых прикрыли

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После &quot;голодной тусы&quot; блогеров Дом ученых прикрыли
"Блогерская голодная туса", - подписал кадр с вечеринки Владимир Остапчук. Фото:  скриншот сторис Остапчука 

Дом ученых приостановил хозяйственную деятельность после блогерской вечеринки в День памяти жертв Голодомора.

Соответствующее решение приняла комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ НС) 29 ноября, сообщил заместитель мэра Львова Андрей Москаленко в Facebook.

"За нарушение карантинных требований комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение приостановить хозяйственную деятельность Дома ученых Львовской областной организации профсоюза работников образования и науки", - написал чиновник.

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28 ноября блогеры из Украины в День памяти жертв Голодомора устроили вечеринку по случаю дня рождения шоумена Александра Залиско. Праздновали в Доме ученых Львова. Даже после критики и негативных комментариев блогеры продолжают публиковать кадры с вечеринки, радостно демонстрируя празднование и его масштаб. Среди гостей были и блогеры-"миллионники". Развлекал гостей ведущий Владимир Остапчук.

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