Остапчук с блоггерами в День памяти жертв Голодомора отгулял "голодную тусу"

Блоггеры из Украины в День памяти жертв Голодомора устроили громкую вечеринку по случаю дня рождения шоумена Александра Залиска.

Даже после критики и негативных комментариев блоггеры продолжают публиковать сториз с вечеринки, щеголяя празднованием и его масштабом, пишет 24 канал

Залиско собрал самых популярных украинских блоггеров в Доме ученых во Львове.

"Я рад, что вы пришли на тусу. Мою тусу. И я надеюсь, что она действительно будет грандиозной" – заявил.

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Среди гостей, которые активно делились видео в Instargam, выражали восхищение имениннику, было немало блоггеров, среди которых и "миллионники":

Натали Литвин (1 млн подписчиков);

Таня Самбурская (1,5 млн);

Валерия Юрченко (1,3 млн);

Саша Бо (1,9 млн).

Развлекал гостей мероприятия ведущий Владимир Остапчук. Он провел вечеринку в стиле Show bar, где были пошлые конкурсы и декорации, эротические танцы шоу-балета, которые проговаривали стоя на столах.

Остапчук опубликовал во сториз фотографию праздничного стола, которую подписал: "Голодная блогерская туса".

В августе Остапчук и его супруга Кристина Горняк ужинали и позировали в объятиях с российским оккупантом Филиппом Киркоровым, поддерживающим захват Российской Федерацией Крыма.

27 ноября в Украине чествовали День памяти жертв Голодомора. В 16:00 граждане приобщались к общенациональной минуте молчания и акции "Зажги свечу". Во время Голодомора 1932-1933 годов от действий советского тоталитарного режима погибли более 7 млн украинцев на территории тогдашней УССР, еще 3 млн - за ее пределами. Среди жертв были около 1,5 млн детей в возрасте до 10 лет.