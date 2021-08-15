Телеведущий Остапчук похвастался объятиями с российским оккупантом Киркоровым

Телеведущий из Украины Владимир Остапчук и его жена, юрист Кристина Горняк ужинали и позировали в обнимку с российским оккупантом Филиппом Киркоровым, который поддерживает захват Российской Федерацией Крыма.
Супруги отдыхали в Греции, сообщает НВ
Остапчук ужинал с Киркоровым в Agios Nikolaos на Крите.
"Спасибо за теплый, дружный вечер", - пишет Остапчук Киркорову.
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Киркоров посещал оккупированный Россией Крым, выступал на полуострове. Он поддерживает оккупацию Крыма. В 2017 году получил орден от президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. Тогда Киркоров говорил Путину: "наш Крым".
Весной этого года Киркоров выступал на концерте в Москве по случаю семилетия оккупации Крыма. В этом году Литва на пять лет запретила ему въезд из-за гастролей на оккупированном полуострове.
На этой неделе Киркорову запретили въезд в Украину на три года.
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