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четверг, 12 августа 2021 03:45

Киркорову на три года запретили въезд в Украину

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Киркорову на три года запретили въезд в Украину
Киркоров три года не сможет приехать в Украину. Фото: Звезды

Певцу РФ Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину на три года.

"По результатам рассмотрения сообщаем, что в интересах обеспечения национальной безопасности Украины и руководствуясь ч.1 и ч. 3 ст.13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", 7 июня 2021 Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда Киркорову на территорию Украины сроком на три года", - сообщили в СБУ.

Киркоров неоднократно выступал в поддержку российского режима. Отдельно - одобрял силовой разгон акций в поддержку Навального и называл Путина "лучшим президентом".

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В июне СБУ включила Киркорова в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Однако позже рекомендовало Минкульту исключить российского певца из списка лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности, но оставила поп-исполнителю запрет на въезд в страну.

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