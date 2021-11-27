Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора

27 ноября в Украине почтили память жертв голодоморов. В церквях разных городов и сел прошли панихиды за убитыми искусственным голодом. В 16:00 украинцы имели возможность приобщиться к общенациональной минуте молчания и акции "Зажги свечу"
В Киеве жертв голода почтили возле Национального музея Голодомора-геноцида. Люди приходили со свечами, лампадами, цветами, колосьями пшеницы, калиной.
Корреспондентка Gazeta.ua побывала на скорбной акции. Пообщалась с людьми, чтобы узнать, затронул ли геноцид их предков и что для них означает сегодняшний день.
В парке "Вечной славы" саперы с собаками и полицейские обходят территорию. Вход в Национальный музей Голодомора-геноцида огражден черными лентами. На территорию, к мемориалу, посвященному погибшим украинцам - людей пропускают после прохождения металлоискателей. Меры пресечения правоохранители усилили, потому что ожидается приезд президента Владимира Зеленского.
Первой железные рамки проходит 73-летняя Татьяна Зима в длинном бежевом пальто с меховым воротничком. В руках держит охапку желтых колосков и гроздья красной калины.
- Хотели уничтожить украинцев благодаря Голодомору, - говорит женщина. – Тогдашнему режиму не нужен был дух Украины, а только земля. Было страшно. В центре вымирали семьями. Люди боялись говорить о голоде. Мне немного рассказывали дедушки, бабушка и мама. Моей семье повезли, и мы не пострадали от геноцида. Имели скот, мужчины были сильными.
Сегодня дух Украины пытается уже сломить президент России Владимир Путин, добавляет Татьяна Зима.
Голодомор – месть за свободу!
– Путин похож на Сталина. У всех бандитов есть что-то общее, - говорит. – В целом же в 1932 году мы получили голод не столько из-за восстания, а потому, что поверили людям из власти, которым нельзя было верить.
– Голодомор – месть за свободу! - раздается суровый мужской голос из колонок, стоящих на сцене.
К мемориалу подходит пожилой мужчина с картузом на голове. Ищет друга с которым пришли зажигать свечи.
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– Были люди, которые едва живые лежали. Так их не брали, - продолжает Степан Степанович. – Сам же я тяжело пережил голод в 1947 году. У меня было большое пузо, а ноги тоненькие. Правда, голод от засухи был. Враги его не делали. Сейчас же враг у нас один – Российская Федерация. Никак не успокоится, что мы имеем право на свободу. Что касается Донбасса, то там виноваты и наша предыдущая власть. Допустили к тому, что бедный народ тяжело работал, а князьки местные наживались.
Степан Степанович мечтает успеть увидеть состоятельную и счастливую Украину.
– Сейчас люди бедные. Пенсии и зарплаты маленькие. Мы привыкли терпеть. А руководство страны живет где-то на девятом этаже, - тянет высоко руку. – С другой стороны, мы были триста лет под польской шляхтой, а затем под московитами. За 30 лет независимости трудно все догнать. В генах у нас заложены голодоморы, репрессии. Поэтому и власть не можем себе выбрать нормальную. Зеленский хорош, но он еще не научился.
В воздухе стоит запах жженого воска и ладана. Для совместной молитвы к мемориалу подходят священники Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви. В белых и красных ризах один за другим становятся по обе стороны памятника. Вокруг слышен шепот людей.
- Отче наш, Иже еси на небесах! Да святится имя Твое, – повторяют губами молитву.
Солнце садится за горизонт, а всю площадь заполняет красный свет от зажженных лампадок. К памятнику "Девочки с колосками" медленным шагом в черных траурных одеждах направляются президент и первая леди.
- Мы никогда и ни за что не забудем наших предков, погибших в 1921, 1922, 1923, 1946 и 1947 годах. И в самые страшные устроенные тоталитарным сталинским режимом 1932-1933 годы – годы Голодомора и геноцида, - говорит Владимир Зеленский. – В этот день мы полны эмоций и одновременно разорены. Украинцы чествуют миллионы своих погибших предков и молятся о их душах. Это были люди, оставшиеся без крошки хлеба, поколения без надежды. Можем ли мы когда-нибудь о них забыть? Ответ мы знаем - нет. Никогда и ни за что.
О Голодоморе много слышал от бабушки и деда. Они ели траву и корни, кору деревьев
С мрачным лицом в черном наряде к "Девочке с колосками" подходит нардеп Николай Тищенко. В руках несет букет красных роз, становится на одно колено и зажигает свечу.
- Это наша история, - говорит. - Это ратификация нашей нации. О Голодоморе слышал много от бабушки и деда, проживавших в селе Дымер Киевской области. Они ели траву и корни, кору деревьев. Не очень любили об этом вспоминать. Когда приходил к ним, бабушка всегда давала конфету и говорила: "Внучик, все будет хорошо". Сейчас я уже понимаю, что для нее означал эта конфетка. Она стала историей моей семьи.
Под журавлями с крыльями в каменных столбах стоит семья - мама, папа и дочь. Смотрят вверх на огни от прожекторов и ждут, пока разойдется народ и будет возможность поставить лампадки.
48-летняя Светлана Мицюк ежегодно чтит с семьей жертв Голодомора. Ее бабушка от него пострадала.
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– Для меня это трагическое событие в истории семьи, – признается женщина. – Бабушка осталась сиротой в 10 лет. Ее мать, братья и сестры умерли от голода. Она каким-то чудом выжила и прожила до 82 лет. После смерти близких сама жила в доме. Говорила об этих временах со скорбью. Вспоминала, как готовила еду из того, что находили. Даже из листьев. Еду у них отбирали, искали в полу - стучали колышками по глине.
В могилы бросали не только мертвых, но и полуживых
– Могил бабушкиной мамы, братьев сестер - не осталось. Была какая-то общая яма у кладбища. Туда всех свозили. Этого места сейчас нет. Только примерно можно сориентироваться, где находится. Туда бросали не только мертвых, но и полуживых, вспоминала бабушка. Бросали и закапывали. Она часто говорила: "Страшнее голода – нет ничего". Хотя она войну пережила, - добавляет Светлана.
Ее дочь 23-летняя Марина о Голодоморе знает от прабабушки. В школе рассказывали не так много, признается.
- Было 6 лет, когда прабабушки не стало, - рассказывает девушка. - Больше всего запомнила то, как бабушка ела. Самый маленький кусочек хлеба хранила. Ценила продукты. Не так, как все сейчас.
Людей у Мемориала становится все больше. Повсюду ярким пламенем горят свечи. Огонь дрожит от теплого осеннего ветра. Мужчины и женщины становятся на колени и молятся.
"В СЕЛЕ БЫЛ КАНИБАЛИЗМ" - КРАЕВЕД РАССКАЗАЛ О ГОЛОДОМОРЕ ПОД КИЕВОМ
Во время Голодомора 1932-1933 годов погибли более 7 миллионов украинцев на территории УССР и 3 миллиона за ее пределами - на Кубани, Северном Кавказе, Нижнем Поволжье и Казахстане. Руководство СССР отрицало массовую смертность в Украине от голода и отказывалось от помощи других стран и диаспоры.
Это было продуманное преступление, ответ на массовые восстания украинцев против политики Сталина.
"Слышал маленький рассказ, что в деревне был каннибализм. Несколько раз маленьких детей использовали, чтобы спасти старших от голодной смерти. Зашли было в хату к какой-нибудь женщине. В печи что-то готовилось, а из горшка торчит детская рука. Как правило, это были младенцы. Ослабленные матери не имели возможности кормить их грудью", - рассказал о голоде 1932-1933 годов в селе Гнедин на Киевщине местный краевед Василий Галатенко.
Много о Голодоморе Василий Иванович слышал от матери, пережившей геноцид. Умерла в прошлом году в 96 лет.
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"Рассказывала, что у соседей была так называемая крупорушка (устройство для перетирания зерна. – Gazeta.ua), а зерна или отрубей была горсть. Прибавляли кору деревьев и смешивали. Из этого помола готовили что-то вроде хлеба", - продолжает Галатенко.
От голода в Гнедине умерли 137 человек, по исследованиям Василия Галатенко. Всего в селе проживало в то время около 2 тыс. человек.
"Если сравнивать с селами на Днепропетровщине или Полтавщине, то Гнедин пострадал не так сильно. Помогло выгодное географическое положение. Деревня располагается на берегу Днепра. Рядом - пойменные луга, где много озер, речушек. Это давало возможность людям подпитываться рыбой", – рассказал краевед.
В советское время украинский народ пережил еще два искусственных голода. В 1921-1923 годах от него скончались 3,5 млн человек, в 1946-1947 - 1,5 млн. человек.
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