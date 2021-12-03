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пятница, 03 декабря 2021 12:42

Умер директор львовского Дома ученых - там проходила "голодная туса"

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Умер директор львовского Дома ученых - там проходила &quot;голодная туса&quot;
Славитич скончался перед встречей с заместителем мэра. Фото: "Молодий буковинець"

В помещении Львовского городского совета скончался 75-летний директор Дома ученых Роман Славитич.

Ему стало плохо во время встречи, сообщает горсовет.

"Случилась беда. Вчера вечером директор Дома ученых позвонил мне и попросил о встрече. Мы договорились встретиться сегодня в 8 утра. Господин Роман пришел немного быстрее, сел за стол. Моя коллега заметила, что он не очень хорошо выглядит и предложила стакан воды. Но он сразу потерял сознание", — сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

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Славитичу сразу вызвали скорую и начали оказывать первую помощь.

"Ему предложили воды и таблетку, затем его начало трусить и он начал отключаться. Вызвали врачей, его начали реанимировать. Видимо, случился сердечный приступ. До этого у него было два инфаркта. У него был стент", - сообщил заместитель умершего Василий Мастикаш.

Медики приехали по вызову в течение часа. Они пытались реанимировать мужчину, но им это не удалось.

Львовский Дом учёных попал в скандал в День памяти жертв Голодомора. 27 ноября блогеры устроили в нем громкую вечеринку по случаю дня рождения Александра Залиско. Развлекал гостей мероприятия ведущий Владимир Остапчук, назвавший действо "голодной тусой".

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Дата
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