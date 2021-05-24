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среда, 26 мая 2021 06:31

Приметы 26 мая: куда сегодня опасно ходить

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Приметы 26 мая: куда сегодня опасно ходить
26 мая в народе отмечают праздник Лукерьи Комарницы. Фото: poznavayka.org

26 мая православная церковь почитает святую Гликерию Гераклейскую. По народному именослове это день Лукерьи Комарницы.

Еще этот день называют Гречишницей, Лукошницей, Лушкой.

С этого дня появляется много комаров. В народе верили, что этих насекомых весной приносит теплый ветер, а осенью холодный относит на южные моря.

Поэтому с появлением комаров наблюдали и за погодой: "Если на Лукерью много комаров - готовь для ягод коробов, если много мошек - готовь по грибы лукошко".

Согласно поверьям, если в этот день много комаров - будет много овса, травы и грибов. Мало комаров - будет май без дождей.

Если появлялись комары, это предвещало потепление, а если комары вдруг начинали звенеть, ждали быстрый дождь.

Увидеть большого комара - к хорошему году.

Если комары вьются, то это к теплым и солнечным дням.

Если ласточки и стрижи часто летают - к теплу.

Если человек убил комара, это может избавить его от сорока грехов.

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Чего нельзя делать 26 мая

Старинные верования запрещают в этот день гулять в лесу.

Также сегодня не принято работать в поле и на огороде.

В народе в этот день строго запрещалось купаться и близко подходить к воде.

26 мая - день памяти святого исповедника Георгия Константинопольского, священномученика Александра Римского, святого Павсикакия, епископа Синадского, преподобного Евфимия Иверского, мученицы Гликерии и тюремного сторожа Лаодикия.

В этот же день отмечают перенесение мощей преподобномученика Макария Каневского.

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