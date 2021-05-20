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среда, 26 мая 2021 05:00

26 мая: какой сегодня церковный праздник и кому молиться
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Иконасвященномученика Макария Каневского
Фото: kyiv-pravosl.info
Икона мученика Александра Римского
Икона свтого исповедника Георгия Константинопольского
Икона Павсекакия Синадского

26 мая православная церковь отмечает день перенесения мощей преподобномученика Макария Каневского, архимандрита Овручского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца.

Родился Макарий у1605 году в городе Овруч в знатной семье Токаревских - известных ревнителей благочестия. С самой юности начал монашеский путь, а его архимандритское рукоположения совершил выдающийся церковный деятель епископ Лазарь Баранович. Макарий мудро руководил Пинским и Купятицким мужскими монастырями, а впоследствии возглавил Овручскую Успенскую обитель, в которой когда-то принял постриг.

Подвижник все свои силы положил на укрепление монастыря и защиту от поляков, и только разорение татарами заставило Макария оставить стены обители. Вместо этого Киевский митрополит Иосиф Тукальский по просьбе гетмана Петра Дорошенко, поручил Макарию другую твердыню - знаменитый Каневский монастырь. Там в 1678 году он и встретил свою мученическую смерть от турок, которые, недовольные переходом Правобережья под руку московского царя, совершили кровавый рейд в Украину.

Тело архимандрита Макария нашли на пепелище Каневского храма и похоронили под жертвенником. Когда же через 10 лет храм решили перестроить, нашли нетленные мощи священномученика. Опасаясь карательных рейдов поляков, православные решили перенести мощи за Днепр, в Переяславль, в кафедральный Свято-Михайловский монастырь.

Многочисленные исцеления у мощей священномученика Макария только подтвердили его святость. Сами мощи переносили еще несколько раз, и с 1965 года они находятся в Черкасском кафедральном соборе. В молитве к Макарию просят заступничества, мира и согласия.

Также сегодня православная церковь молитвенно почитает память святого исповедника Георгия Константинопольского, мученика Александра Римского, святого Павсикакия, епископа Синадского, преподобного Евфимия Иверского.

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Георгий Константинопольский пострадал за почитание святых икон в Константинополе в первой половине IX века. Император Феофил принуждал святого Георгия отречься от поклонения святым иконам, но мужественный исповедник отказался выполнить приказ, объявив безбожному императору, что, поклоняясь святым иконам, он кланяется их Вечному Первообразу.

За непослушание император приказал отобрать и разграбить имущество святого Георгия, а самого его с веревкой на шее тянуть по улицам Константинополя и бросить в тюрьму. После того Георгий был отправлен в ссылку, с женой Ириной и детьми. Потерпев в ссылке много скорбей, святой исповедник Георгий скончался.

Автор: kyiv-pravosl.info
  Икона мученика Александра Римского
Икона мученика Александра Римского

Священномученик Александр Римский родился в 284 году. Был воином в Риме в полку трибуна Тибериана. Когда по приказу римского императора Максимиана все полки должны были идти в храм на обряд принесения жертв Зевсу, 18-летний Александр отказался и объявил, что он христианин. Под конвоем юношу доставили к императорскому дворцу, где его соблазняли всевозможными почестями, но он был тверд в своей вере. Поэтому Александра подвергли мучениям.

А потом, заковав в оковы, повели во Фракию. В дороге мученика неоднократно подвергали жестоким пыткам. В городе Дризипера в 305 году Тивериан произнес смертный приговор Александру, там же мученика и казнили, отрезав голову мечом.

Священномученику Александру Римскому молятся, чтобы избавиться от лени.

Святой Павсекакий, епископ Синадский, при жизни прославился благочеснистю, строгим соблюдением аскезы. Питаясь только небольшим количеством хлеба и водой, Павсекакий достиг через молитву дара исцеления телесных и душевных недугов. Известный как ревностный защитник веры, вигагяв со своей паствы людей, которые сознательно вели распущенный и аморальный образ жизни. Скончался святой своей смертью в 606 году.

Преподобнии Евфимий Иверский урожденный грузин. Прославился тем, что был настоятелем Иверского монастыря на Афоне, а также работал над переводами Священного Писания с греческого на грузинский язык. Со временем ради работы над переводами отказался от настоятельства. Умер 1028-го года в 65-летнем возрасте в Константинополе, куда прибыл по делам монастыря. После смерти получил дар чудотворения.

26 мая также почитают память мученицы Гликерии девы и с нею Лаодикия, сторожа тюремного. Праздники Гликерия жила во II в. и была чрезвычайно набожной христианской девушкой. За верность христовой вере ее увьґзнилы по приказу императора Марка Аврелия.

Тюремный сторож Лаодикий, увидев, как мужественно пленница переносит страдания, уверовал во Христа и добровольнодал отрезать себе голову. Вслед за ним казнили и Гликерию. Своей мученической смертью она прославила Бога в городе Гараклеи. Там впоследствии построили в честь св. Гликерии величественную церковь, в которой до сих пор вспоминают ее святую голову.

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