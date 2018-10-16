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вторник, 16 октября 2018 07:39

Прихожанам РПЦ запретили молиться на Афоне

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Прихожанам РПЦ запретили молиться на Афоне
Афон является канонической территорией Константинопольского патриархата. Фото: из открытых источников

Верующие русской православной церкви не смогут молиться и причащаться в храмах на горе Афон в Греции из-за разрыва отношений между Московским и Константинопольским патриархатом.

"Афон является канонической территорией Константинопольского патриархата со всеми вытекающими отсюда", - сообщил Александр Волков, пресс-секретарь Патриарха Московского Кирилла.

"Отныне и впредь до изменения позиции Константинополя и, соответственно, пересмотра своей позиции Русской Церковью, верующие нашей церкви не смогут участвовать в богослужениях, причащаться, молиться в храмах Константинопольского патриархата, участвовать в других таинствах", - сказал священник.

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Это произошло вследствие разрыва отношений между Московским и Константинопольским патриархатом, о котором Синод РПЦ заявил 15 октября. Волков добавил, что не стал бы называть случившееся новым Великим расколом.

"Мы с глубокой болью констатируем, что Константинопольский патриархат сделал те шаги, которые заставили Русскую православную церковь сегодня прекратить евхаристическое общение с Константинополем. Продолжение общения невозможно отныне и впредь до отказа Константинопольского патриархата от принятых им антиканонических решений", - сказал он.

15 октября председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион сообщил, что Синод Русской православной церкви принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Этот шаг РПЦ стал ответом на решение Константинопольского патриархата предоставить автокефалию (независимость) православной церкви в Украине.

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16
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