РПЦ полностью разрывает отношения с Константинополем - Синод принял решение

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Просмотров: 324
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Просмотров: 468
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Просмотров: 513
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
3 Просмотров: 3168
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
5 Просмотров: 1791
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 720
В Киеве стартовал марш националистов
В Киеве стартовал марш националистов
6 Просмотров: 1044
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3195
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1557
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1584
Фото
Все фото
7
31
7
45
41
В немецком Кельне обезвредили преступника, который захватил заложницу
В немецком Кельне обезвредили преступника, который захватил заложницу
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
Подводный Чернобыль - токсическая нацистская лодка 75 лет травит море
Подводный Чернобыль - токсическая нацистская лодка 75 лет травит море
Горячие пожарные с животными снялись для календаря
Горячие пожарные с животными снялись для календаря
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Видео
Все видео
Россияне высмеяли Путина, проехался на "козлике"
Россияне высмеяли Путина, проехался на "козлике"
ДТП в Греции: заживо сгорели 11 человек
ДТП в Греции: заживо сгорели 11 человек
Будет Варфоломеевская ночь - Жириновский пригрозил Украине "священной" местью
Будет Варфоломеевская ночь - Жириновский пригрозил Украине "священной" местью
Показали первый трейлер фильма "Аладдин"
Показали первый трейлер фильма "Аладдин"
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
Интервью
1/5
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 720
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3195
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1557
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1584
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 4068
Колонка
Екатерина Лукьяшко
Екатерина Лукьяшко
14 октября 2018
2 Просмотров: 756
Ні грама протекції
– А я ему и говорю: не возьмешь на главную роль – об этом можешь забыть, – каже висока брюнетка, проводячи пальцями з червоним ...
понедельник, 15 октября 2018 20:34

РПЦ полностью разрывает отношения с Константинополем - Синод принял решение

2 Комментировать
РПЦ полностью разрывает отношения с Константинополем - Синод принял решение
У РПЦ прийняли рішення повністю розірвати відносини з Константинополем. Фото: Joinfo

Русская православная церковь полностью прекращает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Соответствующее решение было принято на заседании Синода РПЦ в Минске. Об этом сообщает ТАСС.

Так руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил, что Синод РПЦ "признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем".

"На заседании Священного Синода принято решение о полном разрыве общения с Константинопольским патриархатом", - отметил Илларион.

В то же время в официальном заявлении на сайте РПЦ подчеркнули, что соответствующее решение было принято "в связи с посягательством Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Русской Православной Церкви".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко выступил против "раскола православия"

"Отныне и впредь до отказа Константинопольского Патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей Русской Православной Церкви невозможно сослужения с клириками Константинопольской Церкви, а для мирян -участие в таинствах, совершаемых в ее храмах", - говорится в тексте заявления.

В четверг, 11 октября, Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославной церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «РПЦ полностью разрывает отношения с Константинополем - Синод принял решение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
октября

Московский агент застрелил руководителя украинских националистов

Первое представление театра Леси Украинки было о Криворильське

Голову шпионки отдали в музей анатомии в Париже

Серийного маньяка признали виновным в 56 убийствах

Самое читаемое
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь Просмотров: 23986
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
31
 Просмотров: 19441
Комплекс &quot;БУК М1&quot; и танк &quot;Оплот&quot; - стартовала выставка нашей техники
Комплекс "БУК М1" и танк "Оплот" - стартовала выставка нашей техники
11
 Просмотров: 14994
Умер бывший министр обороны Украины
Умер бывший министр обороны Украины 2 Просмотров: 11565
Добровольцы покинут передовую на Донбассе: Ярош объяснил причину
Добровольцы покинут передовую на Донбассе: Ярош объяснил причину 1 Просмотров: 10247
Мир
Россия пытается вмешаться в учения НАТО за Полярным кругом
Россия пытается вмешаться в учения НАТО за Полярным кругом Просмотров: 126
Один из отравителей Скрипалей раньше работал официантом: опубликовали новое фото
Один из отравителей Скрипалей раньше работал официантом: опубликовали новое фото Просмотров: 963
Климкин просит помощи у НАТО
Климкин просит помощи у НАТО 1 Просмотров: 2628
В немецком Кельне обезвредили преступника, который захватил заложницу
В немецком Кельне обезвредили преступника, который захватил заложницу
7
 Просмотров: 738
Били и угрожали расстрелять: в России поиздевались над правозащитника
Били и угрожали расстрелять: в России поиздевались над правозащитника Просмотров: 324
Больше всего комментируют
7
"Подвижуем" и напомним, кто в стране настоящий патриот - Аваков
7
Националисты разгромили офис Медведчука
6
В Киеве стартовал марш националистов
5
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
3
Выборы президента: Тягнибок сделал неожиданное заявление
Голосов: 1063
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua