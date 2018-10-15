РПЦ полностью разрывает отношения с Константинополем - Синод принял решение

У РПЦ прийняли рішення повністю розірвати відносини з Константинополем. Фото: Joinfo

Русская православная церковь полностью прекращает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Соответствующее решение было принято на заседании Синода РПЦ в Минске. Об этом сообщает ТАСС.

Так руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил, что Синод РПЦ "признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем".

"На заседании Священного Синода принято решение о полном разрыве общения с Константинопольским патриархатом", - отметил Илларион.

В то же время в официальном заявлении на сайте РПЦ подчеркнули, что соответствующее решение было принято "в связи с посягательством Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Русской Православной Церкви".

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"Отныне и впредь до отказа Константинопольского Патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей Русской Православной Церкви невозможно сослужения с клириками Константинопольской Церкви, а для мирян -участие в таинствах, совершаемых в ее храмах", - говорится в тексте заявления.

В четверг, 11 октября, Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви. Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославной церкви Макария. Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.