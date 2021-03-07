"Приговор против меня является давлением против всех, кто борется против российских оккупантов". Уходящая неделя в цитатах

Теперь те депутаты, кто работает на конверте, будут перетекать от Коломойского к Ахметову

сказал политический эксперт Виктор Бобыренко.

К такому выводу он пришел после заявления госсекретаря США Энтони Блинкена:

"Сегодня я объявляю о санкциях против олигарха и бывшего украинского чиновника Игоря Коломойского за его причастность к значительной коррупции".

Связывая санкции против Медведчука с обстрелами, мы делаем его чуть ли не субъектом геополитических вопросов. Фактически мы повышаем его роль в решении конфликта на Донбассе. Для пророссийского электората это будет очередным стимулом голосовать за него

говорит военный эксперт, сопредседатель ОО "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Приговор против меня является не только абсурдным и незаконным, но и инструментом политической расправы и давлением против всех граждан, которые с 2014 года ведут борьбу против русских оккупантов и их пособников, а также против тех, кто смело не молчит о нарушениях прав человека.

Сергей Стерненко подал апелляцию на решение Приморского районного суда города Одессы, приговоривший его к тюремному заключению

Пришло время, когда Украина должна ежедневно говорить о вступлении в НАТО, требовать вступления, поскольку выполняет дорожную карту шагов, необходимых для ассоциации. Членство в НАТО - наша цель

сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак на брифинге в пятницу.

Автор: tvn24.pl В Польше разбился автобус с украинцами. 5 погибли, еще 41 - госпитализировали

Нас бросало. После столкновения с ограждением мы перекинулись на правый бок и нас несло по асфальту. Затем перекинулись в кювет. Наряду сидели девушка и парень. Она в нормальном состоянии. В парня сломан позвоночник "

рассказывает пассажир автобуса сообщением Познань-Херсон Алексей Крит.

Авария произошла около 23.50 5 марта у города Ярослав в Польше. Водитель автобуса Познань-Херсон не справился с управлением, пробил ограждение, слетел с эстакады на обочину и перевернулся. В салоне находилось 57 граждан Украины, среди которых двое - водители. Погибли 5 человек. 41 получили травмы, пятеро из них в критическом состоянии.

Автор: REUTERS / Ahmed Jadallah Баннер с изображением Папы Франциска в Халдейском соборе "Святого Иосифа" в Багдаде, Ирак, 6 марта 2021 г.

Как жестоко, что эта страна, колыбель цивилизации, подверглась столь варварскому удару, когда древние культовые сооружения были разрушены, а многие тысячи людей - мусульмане, христиане, езиды и другие были насильственно перемещены или убиты

сказал Папа Римский Франциск в иракском городе Мосул - центре организации "Исламское государство" в 2014-17 гг.

Накануне Франциск встретился с духовным лидером шиитов - большим аятоллой Али аль-Систани. Это первый визит в Ирак главы католической церкви.