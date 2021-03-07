"Приговор против меня является давлением против всех, кто борется против российских оккупантов". Уходящая неделя в цитатах

 
Ексклюзивы
1/5
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 162
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1116
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1314
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 603
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1359
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 2025
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 486
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3672
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 936
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1333
Фото
Все фото
9
7
4
7
3
Вокалист &quot;Бумбокс&quot; одел футболку с политическим подтекстом
Вокалист "Бумбокс" одел футболку с политическим подтекстом
На Закарпатье зацвели шафраны - атмосферные фото
На Закарпатье зацвели шафраны - атмосферные фото
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
&quot;Заборонено приймати ванну після десятої вечора&quot; – українка про життя в Швейцарії
"Заборонено приймати ванну після десятої вечора" – українка про життя в Швейцарії
Действуют новые правила перевозки детей в авто - что нужно знать
Действуют новые правила перевозки детей в авто - что нужно знать
Видео
Все видео
По улице города бродил страус
По улице города бродил страус
Что происходит с вашим багажем после паспортного контроля. Как выбить компенсацию за его потерю
Что происходит с вашим багажем после паспортного контроля. Как выбить компенсацию за его потерю
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Степанов в прямом эфире вакцинировался индийским препаратом от коронавируса
Степанов в прямом эфире вакцинировался индийским препаратом от коронавируса
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Интервью
1/5
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 351
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Просмотров: 378
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 603
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 288
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 1053
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 марта 2021
Просмотров: 459
Бамбуковий гай
Щороку з настанням весни мені щось відкривається. Якісь приховані знання про себе, пульсуюча правда, що не лише ріже очі, а й змушує переоцінити все ...
воскресенье, 07 марта 2021 20:40

"Приговор против меня является давлением против всех, кто борется против российских оккупантов". Уходящая неделя в цитатах

  Комментировать

Теперь те депутаты, кто работает на конверте, будут перетекать от Коломойского к Ахметову

сказал политический эксперт Виктор Бобыренко.

К такому выводу он пришел после заявления госсекретаря США Энтони Блинкена:

"Сегодня я объявляю о санкциях против олигарха и бывшего украинского чиновника Игоря Коломойского за его причастность к значительной коррупции".

Связывая санкции против Медведчука с обстрелами, мы делаем его чуть ли не субъектом геополитических вопросов. Фактически мы повышаем его роль в решении конфликта на Донбассе. Для пророссийского электората это будет очередным стимулом голосовать за него

говорит военный эксперт, сопредседатель ОО "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Приговор против меня является не только абсурдным и незаконным, но и инструментом политической расправы и давлением против всех граждан, которые с 2014 года ведут борьбу против русских оккупантов и их пособников, а также против тех, кто смело не молчит о нарушениях прав человека.

Сергей Стерненко подал апелляцию на решение Приморского районного суда города Одессы, приговоривший его к тюремному заключению

Пришло время, когда Украина должна ежедневно говорить о вступлении в НАТО, требовать вступления, поскольку выполняет дорожную карту шагов, необходимых для ассоциации. Членство в НАТО - наша цель

сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак на брифинге в пятницу.

Автор: tvn24.pl
  В Польше разбился автобус с украинцами. 5 погибли, еще 41 - госпитализировали
В Польше разбился автобус с украинцами. 5 погибли, еще 41 - госпитализировали

Нас бросало. После столкновения с ограждением мы перекинулись на правый бок и нас несло по асфальту. Затем перекинулись в кювет. Наряду сидели девушка и парень. Она в нормальном состоянии. В парня сломан позвоночник "

рассказывает пассажир автобуса сообщением Познань-Херсон Алексей Крит.

Авария произошла около 23.50 5 марта у города Ярослав в Польше. Водитель автобуса Познань-Херсон не справился с управлением, пробил ограждение, слетел с эстакады на обочину и перевернулся. В салоне находилось 57 граждан Украины, среди которых двое - водители. Погибли 5 человек. 41 получили травмы, пятеро из них в критическом состоянии.

Автор: REUTERS / Ahmed Jadallah
  Баннер с изображением Папы Франциска в Халдейском соборе "Святого Иосифа" в Багдаде, Ирак, 6 марта 2021 г.
Баннер с изображением Папы Франциска в Халдейском соборе "Святого Иосифа" в Багдаде, Ирак, 6 марта 2021 г.

Как жестоко, что эта страна, колыбель цивилизации, подверглась столь варварскому удару, когда древние культовые сооружения были разрушены, а многие тысячи людей - мусульмане, христиане, езиды и другие были насильственно перемещены или убиты

сказал Папа Римский Франциск в иракском городе Мосул - центре организации "Исламское государство" в 2014-17 гг.

Накануне Франциск встретился с духовным лидером шиитов - большим аятоллой Али аль-Систани. Это первый визит в Ирак главы католической церкви.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Приговор против меня является давлением против всех, кто борется против российских оккупантов". Уходящая неделя в цитатах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
марта

Умер самый верный пес в мире

В Киевском метрополитене появилась новая станция метро

Самое читаемое
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка Просмотров: 17883
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
5
 Просмотров: 13770
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
4
 Просмотров: 8874
Гороскоп на 6-7 марта: чем порадуют первые выходные весны
Гороскоп на 6-7 марта: чем порадуют первые выходные весны
 Просмотров: 8550
Авария с украинцами в ​​Польше: откуда были пассажиры смертельного рейса
Авария с украинцами в ​​Польше: откуда были пассажиры смертельного рейса
5
 Просмотров: 6876
Общество
Вокалист "Бумбокс" одел футболку с политическим подтекстом
Вокалист "Бумбокс" одел футболку с политическим подтекстом
9
 Просмотров: 18
Как украинцы могли воспользоваться войной
Как украинцы могли воспользоваться войной
 Просмотров: 117
Зеленскому доверяют почти 40% украинцев, остальным политикам - еще меньше
Зеленскому доверяют почти 40% украинцев, остальным политикам - еще меньше Просмотров: 171
Сколько женщин служат в Нацгвардии
Сколько женщин служат в Нацгвардии Просмотров: 117
Показали истинное лицо Ярослава Мудрого и извержение вулкана: неделя в 12 фото
Показали истинное лицо Ярослава Мудрого и извержение вулкана: неделя в 12 фото
12
 Просмотров: 1017
Больше всего комментируют
6
Офис Зеленского просил у британской разведки помочь помешать выходу фильма о "вагнеровцах" - СМИ
3
В "Слуге народа" прокомментировали санкции против Коломойского
3
Минобороны Германии выяснило, сколько ядерных боеголовок имеет Россия
2
В Крыму вырубают старинный парк: местные жалуются Путину
1
Что отличает украинцев от русских и европейцев
Голосов: 55480
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть