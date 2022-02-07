Полуобнаженный украинец установил "ледяной" рекорд

Василий Шевчук из Тернопольской области решился преодолеть 42 км зимой почти голышом. Фото: скриншот с видео

Житель города Хоростков в Тернопольской области 58-летний Василий Шевчук преодолел дистанцию ​​в 42 км и установил новый рекорд Украины.

Мужчина бежал по зимней дороге почти обнаженным, говорится в сюжете ТСН.

Экстремал уже стал звездой своего района, ведь регулярно устанавливает "ледяные" рекорды. На этот раз он приехал в Киевскую область, чтобы его рекорд зафиксировали официально.

Мужчина надел на руку специальный трекер, ведь бегал по таким тропам, где не всегда за ним могла проехать специальная техника и фиксаторы рекорда. В целом украинец пробежал за 5 ч. свыше 43 тыс. м. (43 км), хотя планировало преодолеть на 1 км меньше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец в 82 года установил романтичный рекорд: щемящая история

Обычно он бегает в одних шортах. Может устраивать марафоны без обуви, закапываться в снег.

Бегать почти голым мужчине нравится. Он говорит, что так когда-то закалялись его отец и дед. Сам он бегает с детства. В сильные морозы иногда надевает перчатки или шапку, однако куртку не берет.

Закаливание - один из самых легких способов укрепить иммунитет. А он - укрепит тело физически и придаст сил и энергии. Начинать закаляться рекомендуют с детства, чтобы в будущем меньше болеть. Благодаря закаливанию можно улучшить обменные процессы организма, стимулировать кровообращение, организм активнее сможет адаптироваться к окружающей среде.