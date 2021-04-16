Закалять ребенка или нет: плюсы и минусы процедури

Закаленный организм быстро будет реагировать на изменение температуры внешней среды, поддерживая температуру внутренних органов. Фото: pixabay

Закаливание - один из самых легких способов укрепить иммунитет. А он - укрепит тело физически и придаст сил и энергии.

Начинать закаляться рекомендуют с детства, чтобы в будущем меньше болеть, пишет 4mamas.

В то же время не все родители поддерживают такой способ оздоровить ребенка. Но благодаря закаливанию можно улучшить обменные процессы организма, стимулировать кровообращение, организм активнее сможет адаптироваться к окружающей среде.

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Основным залогом здоровья и стойкого иммунитета является правильная терморегуляция. Закаленный организм быстро будет реагировать на изменение температуры внешней среды, поддерживая температуру внутренних органов.

Методы закаливания положительно влияют на здоровье и развитие ребенка в любом возрасте. Среди положительных моментов:

- повышение сопротивляемости организма к инфекционным и сезонным заболеваниям;

- ускоренная адаптация ребенка к изменениям факторов внешней среды;

- активный механизм обмена веществ активный процесс терморегуляции;

- положительное действие на сердечно-сосудистую систему ребенка;

- улучшение самочувствия, сна, прилив энергии и сил.

Для развития ребенка является важным период до трех лет, потому что тогда о них заботятся родные и близкие. Иммунитет больше нагружается, когда ребенок начинает посещать садик. Именно в это время надо проводить закаливание.

Негативных моментов от этого почти нет. Проблемы и трудности возникают, если нарушать правила проведения процедур.

Рацион, в котором есть много жиров и быстрых углеводов может сохраняться в организме на годы. Если в детстве было увлечение фастфудом, а сейчас есть правильное питание, то его последствия все равно будут ощущаться. Специалисты объясняют, что в детстве закладывается фундамент всей дальнейшей жизни и здоровья. Питание влияет на него особенно.