Закалять ребенка или нет: плюсы и минусы процедури

 
Ексклюзивы
1/5
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 315
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 1017
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 864
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
Просмотров: 243
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
1 Просмотров: 765
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1629
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Просмотров: 441
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1323
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 612
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 126
Фото
Все фото
6
7
5
8
3
Школьник создает уникальные скульптуры из пластилина
Школьник создает уникальные скульптуры из пластилина
Рожденные в рубашке: показали четверню, которая появилась на свет по уникальной методике
Рожденные в рубашке: показали четверню, которая появилась на свет по уникальной методике
Звезды, которые впервые стали матерями после 40 лет
Звезды, которые впервые стали матерями после 40 лет
&quot;Сын никогда не видел одноклассников&quot; - украинка о реалиях дистанционного обучения в международной украинской школе
"Сын никогда не видел одноклассников" - украинка о реалиях дистанционного обучения в международной украинской школе
&quot;Сижу за гаджетами. Это не нравится маме&quot; - как детей учат программировать роботов
"Сижу за гаджетами. Это не нравится маме" - как детей учат программировать роботов
Видео
Все видео
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
Интервью
1/5
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
1 Просмотров: 765
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1629
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 747
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1323
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 873
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
15 апреля 2021
Просмотров: 279
Яка вона повільна
Весна, виявляється, довга — як в армії. Мабуть, якраз там я й прожив її востаннє всю, од самого початку до переходу в літо. Там її ніяк не ...
пятница, 16 апреля 2021 15:01

Закалять ребенка или нет: плюсы и минусы процедури

  Комментировать
Закалять ребенка или нет: плюсы и минусы процедури
Закаленный организм быстро будет реагировать на изменение температуры внешней среды, поддерживая температуру внутренних органов. Фото: pixabay

Закаливание - один из самых легких способов укрепить иммунитет. А он - укрепит тело физически и придаст сил и энергии.

Начинать закаляться рекомендуют с детства, чтобы в будущем меньше болеть, пишет 4mamas.

В то же время не все родители поддерживают такой способ оздоровить ребенка. Но благодаря закаливанию можно улучшить обменные процессы организма, стимулировать кровообращение, организм активнее сможет адаптироваться к окружающей среде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт назвала 3 болезни у детей, которые порождают сколиоз

Основным залогом здоровья и стойкого иммунитета является правильная терморегуляция. Закаленный организм быстро будет реагировать на изменение температуры внешней среды, поддерживая температуру внутренних органов.

Методы закаливания положительно влияют на здоровье и развитие ребенка в любом возрасте. Среди положительных моментов:

- повышение сопротивляемости организма к инфекционным и сезонным заболеваниям;

- ускоренная адаптация ребенка к изменениям факторов внешней среды;

- активный механизм обмена веществ активный процесс терморегуляции;

- положительное действие на сердечно-сосудистую систему ребенка;

- улучшение самочувствия, сна, прилив энергии и сил.

Для развития ребенка является важным период до трех лет, потому что тогда о них заботятся родные и близкие. Иммунитет больше нагружается, когда ребенок начинает посещать садик. Именно в это время надо проводить закаливание.

Негативных моментов от этого почти нет. Проблемы и трудности возникают, если нарушать правила проведения процедур.

Рацион, в котором есть много жиров и быстрых углеводов может сохраняться в организме на годы. Если в детстве было увлечение фастфудом, а сейчас есть правильное питание, то его последствия все равно будут ощущаться. Специалисты объясняют, что в детстве закладывается фундамент всей дальнейшей жизни и здоровья. Питание влияет на него особенно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Закалять ребенка или нет: плюсы и минусы процедури». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
апреля

Суд признал вопросы референдума неконституционными

Впервые женщина-пилот перелетела через Ла-Манш

Основали ведущее учебное заведение

200 вооруженных мужчин напали на воинскую часть. Есть жертвы

В результате взрыва в порту погибли почти 600 человек

Похоронная процессия побила витрины магазинов

Студент замкнул все двери и расстреливал других студентов и преподавателей

Как бороться со стрессом

Скандального журналиста расстреляли во время пробежки

Самое читаемое
Участница &quot;голой&quot; фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление
Участница "голой" фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление Просмотров: 20448
Alyona Alyona в необычных образах спародировала Рианну, Каменских и Майли Сайрус
Alyona Alyona в необычных образах спародировала Рианну, Каменских и Майли Сайрус
4
 Просмотров: 11979
Умер диктатор, виновный в геноциде до четверти населения своей страны
Умер диктатор, виновный в геноциде до четверти населения своей страны
 Просмотров: 10962
Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа
Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа
 Просмотров: 9801
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире 5 Просмотров: 7551
Дети
Ребенок все время проводит в телефоне: что делать
Ребенок все время проводит в телефоне: что делать
 Просмотров: 252
Ребенок убегает от реальности в виртуальный мир: алгоритм выхода из ситуации от психолога
Ребенок убегает от реальности в виртуальный мир: алгоритм выхода из ситуации от психолога
 1 Просмотров: 171
Експертка назвала 3 болезни у детей, порождают сколиоз
Експертка назвала 3 болезни у детей, порождают сколиоз
 Просмотров: 225
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
 Просмотров: 612
"Ребенок становится пищей для сколиоза с первого класса" - как выявить проблему
"Ребенок становится пищей для сколиоза с первого класса" - как выявить проблему
 Просмотров: 180
Больше всего комментируют
5
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире
3
Большинство - за продолжение: спросили мнение киевлян о жестком локдауне
2
Разрыв между Вирастюком и Шевченко уже не 749 голосов - "Чесно"
2
Избили и оставили траурные венки: "покупатели" фермерского хозяйства требовали $700 тыс.
1
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
Голосов: 89
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть