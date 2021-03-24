Влияет ли питание в детстве на здоровье на протяжении жизни

Если питание состоит в основном из "пустых" калорий в сочетании с жирами и "быстрыми" углеводами, количество полезных бактерий микробиом серьезно сокращается. Фото: pixabay

Рацион, в котором есть много жиров и быстрых углеводов может сохраняться в организме на годы.

Если в детстве было увлечение фастфудом, а сейчас есть правильное питание, то его последствия все равно будут ощущаться, пишет World Class.

Специалисты объясняют, что в детстве закладывается фундамент всей дальнейшей жизни и здоровья. Питание влияет на него особенно. Согласно исследованию, в котором изучали последствия "западного" типа питания с большим содержанием сахара и жиров с детства, обнаружили, что такой рацион не исчезает бесследно.

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Больше всего страдает кишечный микробиом, который в основном составляют полезные бактерии. Участвуя в пищеварении, они выполняют множество других важных задач. Например, стимулируют выработку витаминов и других необходимых веществ. Прочность иммунитета также зависит именно от них. Если питание состоит в основном из "пустых" калорий в сочетании с жирами и "быстрыми" углеводами, количество полезных бактерий микробиом серьезно сокращается.

Эволюционный физиолог в UCR Теодор Гарланда утверждает, что результаты исследования свидетельствуют о том, что диета, насыщенная сахаром и жирами, приведет к изменениям микробиом. Чтобы восстановить количество полезных бактерий в кишечнике, может потребоваться до 6 лет. Поэтому следует уделять особое внимание рациону детей. Это позволит избежать возможных проблем со здоровьем, когда они повзрослеют.

Домашние животные влияют на детское поведение. Это показали эксперименты Центра исследования семьи при Кембриджском университете. Ученые в течение 10 лет изучали социальное и эмоциональное развитие детей. При этом они также анализировали их отношения с животными.