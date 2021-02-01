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Как домашние животные влияют на детей

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Как домашние животные влияют на детей
Также дети, у которых есть домашние животные лучше адаптируются в социуме. Фото: pixabay

Домашние животные влияют на детское поведение.

Это показали эксперименты Центра исследования семьи при Кембриджском университете, пишет Bored Panda

Ученые в течение 10 лет изучали социальное и эмоциональное развитие детей. При этом они также анализировали их отношения с животными.

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По словам исследователя Мэтта Касселса, от "общения" с животными дети становятся счастливее. Если же они имеют определенные стрессовые ситуации, например, потеря близких, развод родителей, болезни, то, как правило, имеют более тесные отношения со своими домашними животными, чем со сверстниками.

Также дети, у которых есть домашние животные лучше адаптируются в социуме. У них есть больше желания помочь, поделиться и сотрудничать, чем у сверстников. Интересно, что девушки, которые имеют собак, чаще доверяются своим воспитанникам, чем братьям или сестрам.

"Детям нравится, что животные не осуждают их, не имеют собственных проблем, а просто слушают. Даже доверить свои переживания дневнику бывает сложнее, чем рассказать о беде животному", - пояснил Мэтт Касселс.

Подростки способны перенимать настроение своих друзей, особенно если оно негативное. В то же время они толерантны к перепадам настроения окружающих. Ученые из Оксфордского и Бирмингемского университетов проанализировали поведение 79 подростков-музыкантов в возрасте 15-19 лет, которые в течение недели гастролировали за рубежом. Ученые считают, что во время гастролей подростки много общаются между собой, а потому это шанс исследовать, как они влияют друг на друга.

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