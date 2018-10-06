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суббота, 06 октября 2018 17:07

Парубий сообщил, почему затягивают с переименованием еще двух областей

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Парубий сообщил, почему затягивают с переименованием еще двух областей
Парубий заявил о нехватке голосов в Раде для переименования двух областей. Фото: Кореспондент

Не все фракции приняли решение поддержать законопроекты о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей.

Именно поэтому области до сих пор не переименовали, сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Для переименования нужно еще 226 голосов. Планируется переименование Днепропетровской области в Сичеславскую и Кировоградской - в Кропивницкую.

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"Для меня чрезвычайно важно, чтобы когда эти вопросы рассматривали в зале, у нас гарантированно было 226 голосов. Я убежден, что эти названия следует изменить. Я готов еще неделю подождать, чтобы фракции определились ", - говорит спикер парламента.

Верховная Рада 4 октября взялась за переименование областей. Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия одобрил уже внесении изменений в Конституцию Украины для переименования Днепропетровской и Кировоградской областей.

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